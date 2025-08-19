민주·혁신당 “윤 정부, 체코 원전 매국적 협상”…진상규명·국정조사 요구

한국수력원자력이 체코 원전을 수주하며 원천 기술을 가진 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다고 알려진 가운데, 민주당이 “매국 행위”라고 비판하며 진상을 조사하겠다고 밝혔습니다.



더불어민주당 한정애 정책위의장은 오늘(19일) 원내대책회의에서 “영업사원 1호를 자처했던 윤석열은 사실상 기술 주권, 원전 주권을 팔아먹고 국부를 유출하는 매국 행위를 한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.



한 정책위의장은 “우리 기업이 소형 모듈 원전 등 독자 기술 모형을 개발해도 웨스팅하우스 측의 사실상 허가가 없으면 수출이 불가능하고, 원전 1기를 수출할 때마다 약 1조 원 이상의 현금이 웨스팅하우스로 가게 되어 있고, 계약 기간도 50년에 달한다”고 설명했습니다.



민주당 박상혁 의원은 “이런 불공정한 협정은 근본적으로 (윤 전 대통령이) 지지율 하락을 반등시키려는 것에서 출발했다”며 “자신의 안위를 위해 국익을 포기하는 것이 바로 매국노가 아니면 무엇이겠느냐”고 말했습니다.



조국혁신당 서왕진 원내대표도 오늘 의원총회에서 “말 그대로 ‘간도 쓸개도 다 내주는’ 매우 비상식적인 굴욕 협상”이라고 평가했습니다.



서 원내대표는 “원전산업 진흥이라는 표현은 내란수괴의 치적 쌓기를 위해 국가의 미래를 팔아넘긴 것, 그 이상도 이하도 아닌 것”이라며 “이번 사건은 천억 원이 넘는 세금 낭비와 국론 분열을 초래한 대왕고래 프로젝트 제2탄이라 할 만하다”고 말했습니다.



이어 “국회 차원의 청문회와 국정조사는 물론 한수원, 한전 이사회의 배임 행위 여부도 수사가 이뤄져야 한다”며 정부의 철저한 감사와 수사를 요청했습니다.



