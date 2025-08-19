정치

민주·혁신당 “윤 정부, 체코 원전 매국적 협상”…진상규명·국정조사 요구

입력 2025.08.19 (10:47) 수정 2025.08.19 (10:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국수력원자력이 체코 원전을 수주하며 원천 기술을 가진 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다고 알려진 가운데, 민주당이 “매국 행위”라고 비판하며 진상을 조사하겠다고 밝혔습니다.

더불어민주당 한정애 정책위의장은 오늘(19일) 원내대책회의에서 “영업사원 1호를 자처했던 윤석열은 사실상 기술 주권, 원전 주권을 팔아먹고 국부를 유출하는 매국 행위를 한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.

한 정책위의장은 “우리 기업이 소형 모듈 원전 등 독자 기술 모형을 개발해도 웨스팅하우스 측의 사실상 허가가 없으면 수출이 불가능하고, 원전 1기를 수출할 때마다 약 1조 원 이상의 현금이 웨스팅하우스로 가게 되어 있고, 계약 기간도 50년에 달한다”고 설명했습니다.

민주당 박상혁 의원은 “이런 불공정한 협정은 근본적으로 (윤 전 대통령이) 지지율 하락을 반등시키려는 것에서 출발했다”며 “자신의 안위를 위해 국익을 포기하는 것이 바로 매국노가 아니면 무엇이겠느냐”고 말했습니다.

조국혁신당 서왕진 원내대표도 오늘 의원총회에서 “말 그대로 ‘간도 쓸개도 다 내주는’ 매우 비상식적인 굴욕 협상”이라고 평가했습니다.

서 원내대표는 “원전산업 진흥이라는 표현은 내란수괴의 치적 쌓기를 위해 국가의 미래를 팔아넘긴 것, 그 이상도 이하도 아닌 것”이라며 “이번 사건은 천억 원이 넘는 세금 낭비와 국론 분열을 초래한 대왕고래 프로젝트 제2탄이라 할 만하다”고 말했습니다.

이어 “국회 차원의 청문회와 국정조사는 물론 한수원, 한전 이사회의 배임 행위 여부도 수사가 이뤄져야 한다”며 정부의 철저한 감사와 수사를 요청했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주·혁신당 “윤 정부, 체코 원전 매국적 협상”…진상규명·국정조사 요구
    • 입력 2025-08-19 10:47:29
    • 수정2025-08-19 10:57:00
    정치
한국수력원자력이 체코 원전을 수주하며 원천 기술을 가진 미국 웨스팅하우스와 불리한 계약을 맺었다고 알려진 가운데, 민주당이 “매국 행위”라고 비판하며 진상을 조사하겠다고 밝혔습니다.

더불어민주당 한정애 정책위의장은 오늘(19일) 원내대책회의에서 “영업사원 1호를 자처했던 윤석열은 사실상 기술 주권, 원전 주권을 팔아먹고 국부를 유출하는 매국 행위를 한 것”이라며 이같이 밝혔습니다.

한 정책위의장은 “우리 기업이 소형 모듈 원전 등 독자 기술 모형을 개발해도 웨스팅하우스 측의 사실상 허가가 없으면 수출이 불가능하고, 원전 1기를 수출할 때마다 약 1조 원 이상의 현금이 웨스팅하우스로 가게 되어 있고, 계약 기간도 50년에 달한다”고 설명했습니다.

민주당 박상혁 의원은 “이런 불공정한 협정은 근본적으로 (윤 전 대통령이) 지지율 하락을 반등시키려는 것에서 출발했다”며 “자신의 안위를 위해 국익을 포기하는 것이 바로 매국노가 아니면 무엇이겠느냐”고 말했습니다.

조국혁신당 서왕진 원내대표도 오늘 의원총회에서 “말 그대로 ‘간도 쓸개도 다 내주는’ 매우 비상식적인 굴욕 협상”이라고 평가했습니다.

서 원내대표는 “원전산업 진흥이라는 표현은 내란수괴의 치적 쌓기를 위해 국가의 미래를 팔아넘긴 것, 그 이상도 이하도 아닌 것”이라며 “이번 사건은 천억 원이 넘는 세금 낭비와 국론 분열을 초래한 대왕고래 프로젝트 제2탄이라 할 만하다”고 말했습니다.

이어 “국회 차원의 청문회와 국정조사는 물론 한수원, 한전 이사회의 배임 행위 여부도 수사가 이뤄져야 한다”며 정부의 철저한 감사와 수사를 요청했습니다.
이원희
이원희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.