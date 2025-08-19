“우크라이나, 미국 안전보장 확보 위해 1천억 달러 무기 구매 제안”

우크라이나가 전후 미국의 안전 보장을 확보하기 위해 유럽 자금을 바탕으로 1천억달러(약 139조원) 규모의 미국산 무기를 구매하겠다고 제안했다고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 현지시각 18일 보도했습니다.



우크라이나는 이 같은 안보 협력안을 유럽 동맹국들과 사전에 공유했으며, 이날 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 회담에 앞서 핵심 의제로 제시했다고 파이낸셜타임스는 전했습니다.



이와 관련해 로이터와 AFP 통신은 젤렌스키 대통령이 트럼프 대통령과의 회담에서 안전보장의 일환으로 900억 달러 규모의 군사 지원 패키지를 원한다며 전투기, 방공 시스템 등을 포함하는 미국산 무기 구매를 미국에 제안했다고 전하기도 했습니다.



우크라이나의 미국산 무기 구매 제안은 트럼프 대통령의 사업가적 기질을 고려해 미국이 우크라이나를 계속 도와주게 할만한 군사적 이해관계를 만들자는 구상으로 풀이됩니다.



트럼프 대통령이 이날 백악관에서 우크라이나에 대한 추가 군사 지원에 대해 질문을 받고 “우리는 아무것도 (공짜로) 주지 않는다. 우리는 무기를 팔고 있다”고 말하기도 했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!