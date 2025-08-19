강원 휘발유·경유 가격 소폭 하락…하향 안정세

동영상 고정 취소

한국석유공사의 유가 정보시스템 오피넷을 보면, 어제(18일) 기준, 강원도 내 주유소의 휘발유 평균 가격은 리터당 1,681원으로 지난주 같은 기간보다 1원 정도 떨어졌습니다.



경유 가격도 1,552원으로 1원 정도 내렸습니다.



정유업계는 정부의 유류세 인하와 국제 유가 하락으로 기름값이 당분간 하향 안정세를 보일 것으로 예상하고 있습니다.



