충북 전역 폭염주의보…최대 20mm 소나기

충북은 오늘 흐리고 한낮 기온이 31도에서 33도까지 올라 덥겠습니다.



충북 모든 지역에는 닷새째 폭염주의보가 이어지고 있습니다.



청주기상지청은 오늘 오후 한때, 일부 지역에 5에서 20mm 안팎의 소나기가 내리겠다면서 사고 예방을 강조했습니다.



