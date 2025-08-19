정치

비전향장기수 6명 “북한으로 보내달라”…정부에 요청

입력 2025.08.19 (11:00) 수정 2025.08.19 (11:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

생존 비전향장기수 6명이 북한으로 보내달라고 정부에 요청했습니다.

통일부 당국자는 오늘(18일) 기자들을 만나 안학섭 씨 등 6명이 최근 통일부에 송환 의사를 전달했다고 말했습니다.

이 당국자는 “비전향장기수 문제에 대해 인도적 차원에서 다양한 방안을 검토 중”이라고 덧붙였습니다.

앞서 안학섭선생송환추진단은 지난달 18일 기자회견을 열어 제네바협약에 따라 판문점을 통해 안 씨를 송환하라고 촉구한 바 있습니다.

안 씨 외 5명의 비전향장기수도 회견 이후 정부에 송환을 요구한 것으로 전해졌습니다

이런 가운데 안 씨 측은 오는 20일 10시 파주 임진각에서 출발해 판문점으로 가겠다며 정부에 대북 통보, 민통선 통과, 유엔군사령부(유엔사) 협의 등 이동과 송환 절차 지원을 요청한 상태입니다.

통일부 당국자는 “8월 20일 송환 요청과 관련해서는 시간이 촉박하고 관계 기관과 협력 등 절차가 필요하기 때문에 당장은 어렵다”라고 설명했습니다.

안 씨는 1953년 4월 체포돼 국방경비법(이적죄)으로 유죄를 선고받아 42년간 복역한 후 1995년 출소했습니다.

김대중 정부가 2000년 6·15 정상회담을 계기로 그해 9월 비전향장기수 63명을 판문점을 통해 송환했으나 안씨는 “미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다”며 잔류했고, 비전향장기수의 북한 송환은 2000년 1차 송환 이후 25년간 없었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 비전향장기수 6명 “북한으로 보내달라”…정부에 요청
    • 입력 2025-08-19 11:00:13
    • 수정2025-08-19 11:03:20
    정치
생존 비전향장기수 6명이 북한으로 보내달라고 정부에 요청했습니다.

통일부 당국자는 오늘(18일) 기자들을 만나 안학섭 씨 등 6명이 최근 통일부에 송환 의사를 전달했다고 말했습니다.

이 당국자는 “비전향장기수 문제에 대해 인도적 차원에서 다양한 방안을 검토 중”이라고 덧붙였습니다.

앞서 안학섭선생송환추진단은 지난달 18일 기자회견을 열어 제네바협약에 따라 판문점을 통해 안 씨를 송환하라고 촉구한 바 있습니다.

안 씨 외 5명의 비전향장기수도 회견 이후 정부에 송환을 요구한 것으로 전해졌습니다

이런 가운데 안 씨 측은 오는 20일 10시 파주 임진각에서 출발해 판문점으로 가겠다며 정부에 대북 통보, 민통선 통과, 유엔군사령부(유엔사) 협의 등 이동과 송환 절차 지원을 요청한 상태입니다.

통일부 당국자는 “8월 20일 송환 요청과 관련해서는 시간이 촉박하고 관계 기관과 협력 등 절차가 필요하기 때문에 당장은 어렵다”라고 설명했습니다.

안 씨는 1953년 4월 체포돼 국방경비법(이적죄)으로 유죄를 선고받아 42년간 복역한 후 1995년 출소했습니다.

김대중 정부가 2000년 6·15 정상회담을 계기로 그해 9월 비전향장기수 63명을 판문점을 통해 송환했으나 안씨는 “미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다”며 잔류했고, 비전향장기수의 북한 송환은 2000년 1차 송환 이후 25년간 없었습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
장혁진
장혁진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.