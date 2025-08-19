세종시, 소비쿠폰 예산 등 천57억 원 추경안 편성

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

세종시가 소비쿠폰 예산 등 천57억 원 규모의 제2회 추가경정예산안을 편성해 시의회에 제출했습니다.



분야별로는 민생회복 소비쿠폰 예산으로 국비를 포함해 726억 원, 영유아 보육료 지원 72억 원, 정보보호 산업 육성에 13억 원 등입니다.



추경 예산은 시의회 상임위와 예결특위를 거쳐 다음 달 8일 본회의에서 확정될 전망입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!