천안서 또래 학생 폭행 10대 5명 입건
입력 2025.08.19 (11:09) 수정 2025.08.19 (15:25)
천안동남경찰서는 또래 학생을 집단 폭행한 혐의로 중·고등학생 5명을 조사하고 있습니다.
이들은 지난 14일 저녁 7시쯤 천안시 신부동의 한 골목길에서 거짓말을 했다는 이유로 또래 중학생의 얼굴을 여러 대 때린 혐의를 받고 있습니다.
가해 학생들 가운데는 촉법소년이 여러 명 포함됐으며 일부는 피해 학생과 같은 학교에 다니는 것으로 확인됐습니다.
경찰은 이들이 폭행 장면을 휴대전화로 촬영했다는 증언을 토대로 디지털 포렌식을 진행할 예정입니다.
