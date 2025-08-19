2025년 을지연습, 주요 공공기관서 21일까지 진행
입력 2025.08.19 (11:11) 수정 2025.08.19 (15:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국가 비상사태에 대비해 위기관리와 대비 태세를 점검하는 2025년 을지연습이 오는 21일까지 대전시와 충남도 등 주요 공공기관에서 진행됩니다.
올해 을지연습은 비상사태 단계별 위기관리 조치 사항과 전시 상황 시나리오를 종합적으로 점검하고, 비상사태에 따라 근무 인원과 장비를 이동하는 소산 훈련 등이 진행됩니다.
또 내일 오후에는 특별재난지역으로 선포된 시·군을 제외하고 전 국민을 대상으로 한 공습 대비 민방위 훈련이 진행될 예정입니다.
올해 을지연습은 비상사태 단계별 위기관리 조치 사항과 전시 상황 시나리오를 종합적으로 점검하고, 비상사태에 따라 근무 인원과 장비를 이동하는 소산 훈련 등이 진행됩니다.
또 내일 오후에는 특별재난지역으로 선포된 시·군을 제외하고 전 국민을 대상으로 한 공습 대비 민방위 훈련이 진행될 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 2025년 을지연습, 주요 공공기관서 21일까지 진행
-
- 입력 2025-08-19 11:11:03
- 수정2025-08-19 15:26:25
국가 비상사태에 대비해 위기관리와 대비 태세를 점검하는 2025년 을지연습이 오는 21일까지 대전시와 충남도 등 주요 공공기관에서 진행됩니다.
올해 을지연습은 비상사태 단계별 위기관리 조치 사항과 전시 상황 시나리오를 종합적으로 점검하고, 비상사태에 따라 근무 인원과 장비를 이동하는 소산 훈련 등이 진행됩니다.
또 내일 오후에는 특별재난지역으로 선포된 시·군을 제외하고 전 국민을 대상으로 한 공습 대비 민방위 훈련이 진행될 예정입니다.
올해 을지연습은 비상사태 단계별 위기관리 조치 사항과 전시 상황 시나리오를 종합적으로 점검하고, 비상사태에 따라 근무 인원과 장비를 이동하는 소산 훈련 등이 진행됩니다.
또 내일 오후에는 특별재난지역으로 선포된 시·군을 제외하고 전 국민을 대상으로 한 공습 대비 민방위 훈련이 진행될 예정입니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
대전-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.