스페인 산불 확산에 ‘산티아고 순례길’ 일부 폐쇄

스페인에서 폭염 속에 산불이 크게 확산하면서 도보 순례길인 산티아고 길까지 일부 폐쇄됐다고 로이터통신이 현지시각 18일 보도했습니다.



스페인에서는 지난주에만 갈리시아와 카스티야, 레온 지역에서 산불 20건이 발생해 임야 수천 헥타르가 불에 탔으며, 이에 따라 당국은 이 지역 철도 운행을 중단하고 산티아고 순례길 구간 중 50㎞를 폐쇄하기로 결정했습니다.



산티아고 순례길은 스페인 서쪽 끝인 산티아고 데 콤포스텔라시로부터 프랑스를 연결하며, 트래킹 등을 위해 여름철 수천 명이 방문합니다.



유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 올해 들어 산불은 현재까지 스페인에서 마요르카섬 면적과 맞먹는 임야 34만4,400헥타르를 태웠습니다.



이는 2006년 이래 가장 넓은 산불 피해 면적이며, 2006년부터 2024년까지의 연간 평균 산불 피해 면적보다 4배 이상 큰 규모입니다.



게다가 영상 40도가 넘는 폭염이 연일 닥치면서 산불은 더욱 확산하고 있습니다.



스페인 기상청에 따르면 최근 폭염이 16일간 지속됐으며 이는 관측 이래 세 번째로 긴 것으로 집계됐습니다.



