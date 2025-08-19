사회

질병청, 전국에 ‘말라리아 경보’ 발령…“양성 모기 확인”

입력 2025.08.19 (11:19) 수정 2025.08.19 (11:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

질병관리청이 최근 채집한 말라리아 매개 모기(얼룩날개모기류)에서 올해 처음으로 삼일열 말라리아 원충이 확인됐다며 오늘(19일) 전국에 말라리아 경보를 발령했습니다.

말라리아 경보는 매개 모기에게 물렸을 때 말라리아에 걸릴 확률이 높아졌을 때 발령됩니다.

앞서 질병청은 지난 6월 20일 전국에 ‘말라리아 주의보’를 발령한 이후, 이달 13일 인천 강화군, 경기 파주시·연천군·고양시·양주시·김포시, 강원 양구군·화천군 등 총 8개 지역에 ‘말라리아 경보’를 발령한 바 있습니다.

그리고 이번에 ‘말라리아 원충 검출’이라는 조건이 충족됨에 따라 말라리아 경보는 전국으로 확장 발령됐습니다.

질병청은 국방부, 지방자치단체와 함께 매년 4∼10월 서울·인천·경기 북부·강원도 등 위험지역을 중심으로 말라리아 매개 모기를 조사해 모기 개체수 변화와 감염률을 감시하고 있습니다.

합동 감시 결과, 올해 매개 모기 일평균 개체수는 전년보다 54.4% 줄었지만 29주 차에 많은 비가 내린 영향으로 31주 차(7월 27일∼8월 2일)에는 평년 같은 기간보다 46.9%, 지난해 같은 기간보다 24.1% 매개 모기가 늘었다고 질병청은 설명했습니다.

삼일열 원충 감염은 매개 모기가 늘어난 올해 31주 차에, 양구군에서 확인됐습니다.

올해 들어 이달 13일까지 국내 말라리아 환자는 총 373명으로, 1년 전 443명보다는 18.8% 적고 지난 13일 기준 말라리아 군집사례도 지난해 22건보다 적은 16건만 발생했습니다.

군집사례는 위험지역에서 발생한 말라리아 환자 간의 증상 발생 간격이 14일 이내, 1㎞ 이내에서 2명 이상의 환자가 발생한 경우를 뜻합니다.

임승관 질병관리청장은 “위험 지역 지자체는 방제를 강화하고 위험지역 주민과 방문자는 야간 활동 자제, 긴 옷 착용, 기피제 사용, 취침 시 모기장 적극 활용 등 예방 수칙을 준수해 달라”고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 질병관리청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 질병청, 전국에 ‘말라리아 경보’ 발령…“양성 모기 확인”
    • 입력 2025-08-19 11:19:38
    • 수정2025-08-19 11:21:11
    사회
질병관리청이 최근 채집한 말라리아 매개 모기(얼룩날개모기류)에서 올해 처음으로 삼일열 말라리아 원충이 확인됐다며 오늘(19일) 전국에 말라리아 경보를 발령했습니다.

말라리아 경보는 매개 모기에게 물렸을 때 말라리아에 걸릴 확률이 높아졌을 때 발령됩니다.

앞서 질병청은 지난 6월 20일 전국에 ‘말라리아 주의보’를 발령한 이후, 이달 13일 인천 강화군, 경기 파주시·연천군·고양시·양주시·김포시, 강원 양구군·화천군 등 총 8개 지역에 ‘말라리아 경보’를 발령한 바 있습니다.

그리고 이번에 ‘말라리아 원충 검출’이라는 조건이 충족됨에 따라 말라리아 경보는 전국으로 확장 발령됐습니다.

질병청은 국방부, 지방자치단체와 함께 매년 4∼10월 서울·인천·경기 북부·강원도 등 위험지역을 중심으로 말라리아 매개 모기를 조사해 모기 개체수 변화와 감염률을 감시하고 있습니다.

합동 감시 결과, 올해 매개 모기 일평균 개체수는 전년보다 54.4% 줄었지만 29주 차에 많은 비가 내린 영향으로 31주 차(7월 27일∼8월 2일)에는 평년 같은 기간보다 46.9%, 지난해 같은 기간보다 24.1% 매개 모기가 늘었다고 질병청은 설명했습니다.

삼일열 원충 감염은 매개 모기가 늘어난 올해 31주 차에, 양구군에서 확인됐습니다.

올해 들어 이달 13일까지 국내 말라리아 환자는 총 373명으로, 1년 전 443명보다는 18.8% 적고 지난 13일 기준 말라리아 군집사례도 지난해 22건보다 적은 16건만 발생했습니다.

군집사례는 위험지역에서 발생한 말라리아 환자 간의 증상 발생 간격이 14일 이내, 1㎞ 이내에서 2명 이상의 환자가 발생한 경우를 뜻합니다.

임승관 질병관리청장은 “위험 지역 지자체는 방제를 강화하고 위험지역 주민과 방문자는 야간 활동 자제, 긴 옷 착용, 기피제 사용, 취침 시 모기장 적극 활용 등 예방 수칙을 준수해 달라”고 당부했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 질병관리청 제공]
박민경
박민경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들<br> 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.