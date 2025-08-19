영상K

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민” [이런뉴스]

입력 2025.08.19 (11:24)

18일 국회 보건복지위원회 보건복지부 등의 업무 보고에서는 '의정 갈등' 후속 대책에 대한 질의가 잇따랐습니다.

더불어민주당 김남희 의원은 "암 환자들이 가방에 항암 치료제와 정맥 주입 기구를 챙겨 다니면서 직접 항암 치료를 하는 '가방 항암'이란 말을 아냐"고 정은경 보건복지부 장관에게 물었습니다. 정 장관은 "언론을 통해 들었다"고 답변했습니다.

김남희 의원은 "'가방 항암'은 윤석열 정권의 일방적인 의대 정원 증원 추진 그리고 이로 인한 사회적 갈등 그리고 병원을 떠난 전공의 집단 사직 때문"이라면서 "정부가 사직 전공의들 병원 복귀 등을 보장했지만, 의료 대란의 피해자는 전공의가 아니라 바로 국민"이라고 말했습니다.

이어 "응급실 뺑뺑이 진료 거부당한 환자들, 수술 놓쳐 사망한 국민과 그 가족들은 여전히 사과나 보상을 제대로 받지도 못했다"고 지적했습니다.

김 의원은 "응급이나 생명과 직결된 필수의료의 공백은 발생하지 않도록 해야 한다"면서 정부 대책이 무엇인지 물었습니다.

정은경 복지부장관은 "의정 갈등이 생기지 않게끔 좀 더 의견 수렴을 해 대책을 만들겠다"면서 "필수 의료 분야 공백이 생기지 않게끔 법적인 근거나 제도적 조치를 만드는 것들을 검토하겠다"고 말했습니다.

영상에 담았습니다.

김세정
김세정 기자

