국민연금 기금운용본부, 자산 운용 전문가 공모

국민연금공단 기금운용본부는 오는 21일까지 자산 운용 전문가 22명을 공개 모집합니다.



모집 분야는 수탁자 책임과 주식, 채권, 대체 투자, 리스크 관리, 자금 관리 등으로, 책임 운용역 2명과 전임 운용역 20명을 선발합니다.



채용은 서류 전형과 경력 검증, 면접 전형 등의 순서로 진행하며, 오는 11월 최종 합격자를 임용할 예정입니다.



