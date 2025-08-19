광주시, 내일 오후 2시 ‘민방공 대피훈련’ 실시

동영상 고정 취소

광주시가 2025년 을지연습과 연계해 민방공 대피훈련을 내일(20일) 광주 전역에서 실시합니다.



훈련은 오후 2시 공습경보 발령과 함께 시작되며, 5분 동안 전면 교통 통제가 이뤄집니다.



시민들은 지정된 대피소로 이동해 비상시 국민행동요령과 생활안전 교육 등 체험형 안전 프로그램에 참여하게 됩니다.



최근 큰 호우피해를 입은 북구지역과 광산구 삼도동·어룡동은 훈련에서 제외됩니다.



