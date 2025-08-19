대구·경북 찜통더위 계속…오후부터 소나기 최대 40mm

동영상 고정 취소

대구와 경북은 오늘 16개 시·군엔 폭염경보가, 나머지 지역엔 폭염주의보가 내려진 가운데 무덥겠습니다.



낮 최고 기온은 대구와 포항 35도, 안동 33도 등 32도에서 36도의 분포로 어제와 비슷하겠습니다.



오후부터는 대구와 경북 일부 지역에 5에서 40mm의 소나기가 내리겠고 경북 북동산지와 동해안 등지에는 내일까지 강한 바람이 불겠습니다.



