조국, 24~25일 부산·양산·봉하마을 방문…“11월쯤 전당대회”

사면된 조국 전 조국혁신당 대표가 이번 주말 부산·경남을 순회합니다.



조국혁신당 윤재관 수석대변인은 오늘(19일) 국회에서 기자들과 만나 “조 전 대표는 오는 24~25일 1박 2일간 부산 민주공원과 평산마을, 봉하마을을 방문할 예정”이라고 밝혔습니다.



윤 수석대변인은 “24일 일요일 오전에는 조국혁신당 창당을 선언했던 부산민주공원을, 오후에는 평산마을을 방문해 문재인 전 대통령을 예방하는 일정”이라고 설명했습니다.



이어 “25일 월요일에는 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘소를 참배할 예정”이라고 했습니다.



다만 “조국 전 대표의 개인 일정”이라며, 혁신당 지도부는 동행하지 않는다고 밝혔습니다.



혁신당 차기 당 대표를 선출하는 전당대회는 11월 중에 열릴 전망입니다.



윤 수석대변인은 “예정된 정기국회 및 국정감사 등을 피해서 전당대회 일정을 준비하고 있다”며 “대략 11월쯤으로 예상한다”고 밝혔습니다.



혁신당은 조국 전 대표가 수감되자, 대표직을 비워놓고 ‘대표 권한대행’ 체제를 이어왔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!