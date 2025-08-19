울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고

동영상 고정 취소

지난달 울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수가 4년 만에 최고치를 기록했습니다.



주택 거래량도 상승세여서 부동산 시장 회복에 대한 기대감이 조심스럽게 나오고 있습니다.



보도에 박중관 기자입니다.



지난 6월 울산의 주택 매매량은 1천 760여 건.



1년 전에 비해 35.7% 늘어나며 상승률이 올해 들어 가장 높았습니다.



올 상반기 전체 매매량은 지난해 상반기에 비해 23% 가까이 증가했습니다.



올해 들어 4월까지 전년 동월 대비 감소세를 이어가던 전월세 거래량도 5월부터는 큰 폭의 상승세로 돌아섰습니다.



이런 분위기는 주택 매매와 전세시장 소비심리지수도 끌어 올렸습니다.



지난달 울산의 주택 매매시장과 전세시장 소비심리지수 모두 전국에서 가장 높았는데, 두 지수 모두 약 4년 만에 최고치입니다.



정부의 수도권 부동산 규제로 다른 지역 주택시장 소비심리지수도 하락했지만 울산은 달랐습니다.



[심형석/우대빵부동산 연구소장 : "수도권에서 제일 주목하고 있는 지역이 울산입니다. 울산이 일단 여건도 많이 좋아졌고 가격도 안정적으로 오르고 있고."]



실제로 이달 둘째 주 울산의 아파트 전셋값 상승률이 전국 최고치를 기록하는 등 전국 최고 수준의 상승률을 유지하고 있습니다.



공인중개사들을 대상으로 한 조사에서도 전세를 원하는 사람이 전세를 내놓는 사람보다 많다는 응답이 7배가량 높았습니다.



[원충호/한국공인중개사협회 울산시회장 : "주거 선호도가 높은 지역을 중심으로 전세 매물 부족 현상이 지속되고 있습니다. 이런 현상이 울산 전체로 확산되면서 전세 가격이 계속해서 상승 추세에 있는 것 같습니다."]



거래량도 늘어나고 소비심리도 살아나면서 지역 주택시장 회복에 대한 조심스러운 기대감이 나오고 있습니다.



하지만 8월 아파트 분양과 입주 전망이 7월에 비해 큰 폭으로 하락해 당분간 시장 상황을 더 지켜봐야 한다는 의견도 만만치 않습니다.



KBS 뉴스 박중관입니다.



촬영기자:정운호/그래픽:박서은



