930뉴스(울산)

울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고

입력 2025.08.19 (11:52) 수정 2025.08.19 (15:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[930뉴스 울산 오프닝]

[930뉴스 울산 오프닝]
울산시, 21일까지 국가 비상 대비 을지연습

울산시, 21일까지 국가 비상 대비 을지연습

다음
[앵커]

지난달 울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수가 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

주택 거래량도 상승세여서 부동산 시장 회복에 대한 기대감이 조심스럽게 나오고 있습니다.

보도에 박중관 기자입니다.

[리포트]

지난 6월 울산의 주택 매매량은 1천 760여 건.

1년 전에 비해 35.7% 늘어나며 상승률이 올해 들어 가장 높았습니다.

올 상반기 전체 매매량은 지난해 상반기에 비해 23% 가까이 증가했습니다.

올해 들어 4월까지 전년 동월 대비 감소세를 이어가던 전월세 거래량도 5월부터는 큰 폭의 상승세로 돌아섰습니다.

이런 분위기는 주택 매매와 전세시장 소비심리지수도 끌어 올렸습니다.

지난달 울산의 주택 매매시장과 전세시장 소비심리지수 모두 전국에서 가장 높았는데, 두 지수 모두 약 4년 만에 최고치입니다.

정부의 수도권 부동산 규제로 다른 지역 주택시장 소비심리지수도 하락했지만 울산은 달랐습니다.

[심형석/우대빵부동산 연구소장 : "수도권에서 제일 주목하고 있는 지역이 울산입니다. 울산이 일단 여건도 많이 좋아졌고 가격도 안정적으로 오르고 있고."]

실제로 이달 둘째 주 울산의 아파트 전셋값 상승률이 전국 최고치를 기록하는 등 전국 최고 수준의 상승률을 유지하고 있습니다.

공인중개사들을 대상으로 한 조사에서도 전세를 원하는 사람이 전세를 내놓는 사람보다 많다는 응답이 7배가량 높았습니다.

[원충호/한국공인중개사협회 울산시회장 : "주거 선호도가 높은 지역을 중심으로 전세 매물 부족 현상이 지속되고 있습니다. 이런 현상이 울산 전체로 확산되면서 전세 가격이 계속해서 상승 추세에 있는 것 같습니다."]

거래량도 늘어나고 소비심리도 살아나면서 지역 주택시장 회복에 대한 조심스러운 기대감이 나오고 있습니다.

하지만 8월 아파트 분양과 입주 전망이 7월에 비해 큰 폭으로 하락해 당분간 시장 상황을 더 지켜봐야 한다는 의견도 만만치 않습니다.

KBS 뉴스 박중관입니다.

촬영기자:정운호/그래픽:박서은

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 울산 부동산 회복?…소비심리 4년 만에 최고
    • 입력 2025-08-19 11:52:48
    • 수정2025-08-19 15:32:06
    930뉴스(울산)
[앵커]

지난달 울산의 주택 매매와 전세시장 소비심리지수가 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

주택 거래량도 상승세여서 부동산 시장 회복에 대한 기대감이 조심스럽게 나오고 있습니다.

보도에 박중관 기자입니다.

[리포트]

지난 6월 울산의 주택 매매량은 1천 760여 건.

1년 전에 비해 35.7% 늘어나며 상승률이 올해 들어 가장 높았습니다.

올 상반기 전체 매매량은 지난해 상반기에 비해 23% 가까이 증가했습니다.

올해 들어 4월까지 전년 동월 대비 감소세를 이어가던 전월세 거래량도 5월부터는 큰 폭의 상승세로 돌아섰습니다.

이런 분위기는 주택 매매와 전세시장 소비심리지수도 끌어 올렸습니다.

지난달 울산의 주택 매매시장과 전세시장 소비심리지수 모두 전국에서 가장 높았는데, 두 지수 모두 약 4년 만에 최고치입니다.

정부의 수도권 부동산 규제로 다른 지역 주택시장 소비심리지수도 하락했지만 울산은 달랐습니다.

[심형석/우대빵부동산 연구소장 : "수도권에서 제일 주목하고 있는 지역이 울산입니다. 울산이 일단 여건도 많이 좋아졌고 가격도 안정적으로 오르고 있고."]

실제로 이달 둘째 주 울산의 아파트 전셋값 상승률이 전국 최고치를 기록하는 등 전국 최고 수준의 상승률을 유지하고 있습니다.

공인중개사들을 대상으로 한 조사에서도 전세를 원하는 사람이 전세를 내놓는 사람보다 많다는 응답이 7배가량 높았습니다.

[원충호/한국공인중개사협회 울산시회장 : "주거 선호도가 높은 지역을 중심으로 전세 매물 부족 현상이 지속되고 있습니다. 이런 현상이 울산 전체로 확산되면서 전세 가격이 계속해서 상승 추세에 있는 것 같습니다."]

거래량도 늘어나고 소비심리도 살아나면서 지역 주택시장 회복에 대한 조심스러운 기대감이 나오고 있습니다.

하지만 8월 아파트 분양과 입주 전망이 7월에 비해 큰 폭으로 하락해 당분간 시장 상황을 더 지켜봐야 한다는 의견도 만만치 않습니다.

KBS 뉴스 박중관입니다.

촬영기자:정운호/그래픽:박서은
박중관
박중관 기자

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.