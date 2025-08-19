대미 자동차 수출 5개월째 감소…유럽·아시아는 수출 늘어

'트럼프 관세' 등 영향으로 7월 한국의 대미 자동차 수출액이 지난해 같은 기간 대비 5개월 연속 줄었습니다. 유럽·아시아 수출이 늘면서 지난달 전체 자동차 수출은 증가했습니다.



산업통상자원부가 오늘(19일) 발표한 '2025년 7월 자동차 산업 동향'에 따르면 지난달 한국의 자동차 수출액은 지난해 7월보다 8.8% 증가한 58억 3,000만 달러로 집계됐습니다.



7월 물량 기준 수출은 21만 1,854대로, 작년 7월보다 5.8% 늘었습니다.



6월에는 자동차 수출액은 늘었지만 신차 수출 대수는 줄어든 것에 반해 7월에는 수출액도 늘고 신차 수출 대수도 5.8% 증가했습니다.



지역별로는 한국의 최대 자동차 수출 시장인 미국으로의 수출이 작년 7월보다 4.6% 감소한 23억 3,000만 달러로 나타났습니다.



대미 자동차 수출은 미국 트럼프 행정부가 지난 4월부터 모든 수입차에 25% 품목관세를 부과한 영향 등으로 5개월 연속 감소세를 이어가고 있습니다.



대미 수출 감소에도 유럽연합(EU), 아시아 등 지역으로 수출이 크게 늘면서 전체 자동차 수출을 증가로 이끌었습니다.



7월 EU 수출은 7억 1,000만 달러로 32.7% 늘었고, 기타 유럽은 6억 3,000만 달러로 78.7% 증가했습니다.



아시아는 6억 8,000만 달러로 34.6%, 중남미는 2억 9,000만 달러로 37.4% 각각 증가했습니다.



중동은 3억 8,000만 달러로, 13.8% 감소했다. 이스라엘·이란 전쟁 등 여파로 이스라엘로 가는 신차 수출이 72.1% 감소한 영향이라고 산업부는 설명했습니다.



전기차 캐즘 속에서도 7월 친환경차 수출은 6만 8,129대로 작년 같은 달보다 17.0% 증가한 것으로 나타났습니다.



친환경차 중 전기차 수출은 2만 246대로 12.3% 증가하며 6월에 16개월 만에 증가세로 전환한 이후 2개월 연속 증가세를 이어갔습니다.



하이브리드차 수출도 18.1% 증가한 4만 3,685대로 성장세를 이끌었습니다. 플러그인 하이브리드차 수출 역시 4,198대로 31.7% 증가했습니다.



7월 자동차 내수 판매는 13만 8,503대로, 작년 동월 대비 4.6% 증가했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



