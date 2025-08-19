정부, 미 관세 대응 ‘수출바우처’ 지원 대상 확대

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국의 관세 정책으로 어려움을 겪는 중소·중견기업을 지원하기 위해 도입한 ‘관세 대응 수출 바우처 사업’을 대폭 늘리기로 했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.



정부는 코트라를 통해 대미 직·간접 수출 기업과 중간재 수출 기업 900곳을 관세 대응 수출 바우처 대상으로 정해 지원하고 있습니다.



이번에는 전 세계 수출 기업과 대미 수출 준비 중인 내수 기업까지 포함해 지원 대상을 총 1,300개 회사로 늘리기로 했습니다.



관세 대응 바우처 지원 사업은 외국 정부의 관세로 수출 어려움이 생긴 기업의 피해 분석, 생산 거점 이동, 대체 시장 발굴에 들어가는 비용의 일부를 바우처 형식으로 지원하는 제도입니다.



강경성 코트라 사장은 “관세 협상 타결로 우리 기업이 새 기회와 도전에 직면하고 있다”며 “관세 대응 바우처 사업이 대체 시장 발굴과 생산 거점 이전 등 수출 해법 마련에 실질적으로 기여하도록 지원하겠다”고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 코트라 제공]



