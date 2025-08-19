경제

정부, 미 관세 대응 ‘수출바우처’ 지원 대상 확대

입력 2025.08.19 (11:52) 수정 2025.08.19 (11:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국의 관세 정책으로 어려움을 겪는 중소·중견기업을 지원하기 위해 도입한 ‘관세 대응 수출 바우처 사업’을 대폭 늘리기로 했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

정부는 코트라를 통해 대미 직·간접 수출 기업과 중간재 수출 기업 900곳을 관세 대응 수출 바우처 대상으로 정해 지원하고 있습니다.

이번에는 전 세계 수출 기업과 대미 수출 준비 중인 내수 기업까지 포함해 지원 대상을 총 1,300개 회사로 늘리기로 했습니다.

관세 대응 바우처 지원 사업은 외국 정부의 관세로 수출 어려움이 생긴 기업의 피해 분석, 생산 거점 이동, 대체 시장 발굴에 들어가는 비용의 일부를 바우처 형식으로 지원하는 제도입니다.

강경성 코트라 사장은 “관세 협상 타결로 우리 기업이 새 기회와 도전에 직면하고 있다”며 “관세 대응 바우처 사업이 대체 시장 발굴과 생산 거점 이전 등 수출 해법 마련에 실질적으로 기여하도록 지원하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 코트라 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정부, 미 관세 대응 ‘수출바우처’ 지원 대상 확대
    • 입력 2025-08-19 11:52:58
    • 수정2025-08-19 11:56:53
    경제
산업통상자원부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국의 관세 정책으로 어려움을 겪는 중소·중견기업을 지원하기 위해 도입한 ‘관세 대응 수출 바우처 사업’을 대폭 늘리기로 했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.

정부는 코트라를 통해 대미 직·간접 수출 기업과 중간재 수출 기업 900곳을 관세 대응 수출 바우처 대상으로 정해 지원하고 있습니다.

이번에는 전 세계 수출 기업과 대미 수출 준비 중인 내수 기업까지 포함해 지원 대상을 총 1,300개 회사로 늘리기로 했습니다.

관세 대응 바우처 지원 사업은 외국 정부의 관세로 수출 어려움이 생긴 기업의 피해 분석, 생산 거점 이동, 대체 시장 발굴에 들어가는 비용의 일부를 바우처 형식으로 지원하는 제도입니다.

강경성 코트라 사장은 “관세 협상 타결로 우리 기업이 새 기회와 도전에 직면하고 있다”며 “관세 대응 바우처 사업이 대체 시장 발굴과 생산 거점 이전 등 수출 해법 마련에 실질적으로 기여하도록 지원하겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 코트라 제공]
이도윤
이도윤 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
“푸틴, 젤렌스키 기꺼이 만날 것”…“안보 세부 내용 10일 내 마련”

“푸틴, 젤렌스키 기꺼이 만날 것”…“안보 세부 내용 10일 내 마련”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.