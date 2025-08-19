‘관세 직격탄’ 현대차·기아 협력사에 우대 금융
입력 2025.08.19 (11:53) 수정 2025.08.19 (15:32)
미국의 25% 자동차·부품 관세 부과로 경영에 어려움을 겪는 현대차와 기아 협력업체들에 6천300억 원 규모의 우대 금융 지원이 제공됩니다.
'자동차 협력사 우대 금융'은 현대차·기아와 하나은행이 한국무역보험공사에 출연하는 400억 원의 재원을 바탕으로 이뤄집니다.
무역보험공사는 이를 토대로 하나은행을 통해 총 6천300억 원 규모의 우대 금융이 이뤄질 수 있도록 보증을 제공합니다.
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr
