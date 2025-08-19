해양 정책 속도 내는데…“역량 모아야”

동영상 고정 취소

정부가 해양수산부 이전을 위한 예산을 심의 의결하는 등 해수부 이전에 속도를 내고 있습니다.



HMM 본사 유치 등 부산 관련 해양 정책들도 추진 속도가 빨라지면서 부산 역량을 결집해 이에 대응해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.



정부가 연내 해양수산부 부산 이전을 위해 예비비 867억 원을 투입하기로 했습니다.



해수부도 청사 이전 준비 TF를 준비단으로 격상하는 등 이전에 속도를 내고 있습니다.



하지만 해수부 이전의 핵심은 단순히 청사 이전에 그칠 것이 아니라 조선·국제물류 등 각 부처에 분산된 기능을 가져와 더 강화하는 데 있습니다.



해수부와 부산시도 차관과 부시장이 참여하는 고위급 정책 협의체를 꾸렸지만 아직은 논의가 정주 여건 마련 등에 국한돼 있습니다.



[도한영/부산경실련 사무처장 : "해양 수도 부산이라는 K 해양 강국 건설을 위한다면은 기본적으로 해수부의 기능과 권한에 대한 이런 논의를 같이하는 것까지…."]



해사법원의 경우, 정부가 부산과 인천 두 곳에 설립하겠다고 밝혔지만, 항소심 재판부 설치나 관할구역 등은 정해지지 않았습니다.



부산을 북극항로 중심지로 발전시키겠다는 정부의 구상도 결국 법안을 통해 구체화할 수 있습니다.



또 해양 공공기관 이전이나 HMM 등 100대 기업 유치 등 국정기획위원회가 발표한 부산 해양 관련 주요 정책도 정부 의지가 강해 추진이 빨라질 것으로 보입니다.



때문에 이들 정책과제에 대응할 부산의 컨트롤 타워와 시민 동력을 모을 구심점이 요구됩니다.



[박재율/해양수도부산발전협의회 공동대표 : "모든 것이 연계된 과제들을 전략적으로 어떻게 대응할 것이며 부산시 차원에서 대정부 대국회 관계를 어떻게 할 것이며 시민적 동력은 어떻게 확보할 것인가를 총괄하는 그런 단위가 필요하다고 생각합니다."]



이제부터 지역 차원에서도 치열한 고민과 설득, 요구가 필요한 시점입니다.



부산시를 넘어 지역 정치권과 상공계, 시민단체까지 아우르는 범 부산 차원의 협의체 구성이 설득력을 얻는 이유입니다.



