입력 2025.08.19 (12:00) 수정 2025.08.19 (12:05)

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

‘계엄 가담·방조 의혹’ 한덕수 피의자 조사

내란 특검이 계엄에 가담·방조한 의혹을 받는 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 재소환했습니다. 특검은 한 전 총리가 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성했다는 혐의를 집중 조사하고, 조사가 끝난 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 계획입니다.

“푸틴, 젤렌스키 만날 것”…개전 후 첫 회담 추진

푸틴 러시아 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령을 기꺼이 만나겠단 뜻을 트럼프 미국 대통령에게 밝힌 것으로 전해졌습니다. 트럼프 대통령은 우크라이나 안전 보장을 위한 미군 주둔을 시사하며, 러우 정상회담 이후 자신을 포함한 3자 회담이 열릴 것이라고 밝혔습니다.

북 “한미훈련은 적대적 의사…핵무장 필요”

북한 김정은 국무위원장이 한미연합훈련을 두고 '가장 적대적인 의사 표명'이라며 '핵무장의 급진적인 확대를 요하고 있다'고 주장했습니다. 김 위원장은 핵 무장화가 진행 중인 신형 구축함 '최현호' 시찰로 맞불을 놓으며, 이재명 대통령의 최근 잇단 '긴장 완화' 메시지에 선을 그었습니다.

‘사망보험금, 연금처럼 받는다’…10월 출시

사후에 유족들이 받는 사망보험금을 가입자가 생전에 연금처럼 당겨쓸 수 있도록 하는 상품이 오는 10월부터 출시됩니다. 만 55세 이상부터는 보험금의 최대 90%까지 미리 나눠서 받을 수 있게 해, 노후 '소득 공백'을 메우는 대비책이 될 수 있을지 주목됩니다.

