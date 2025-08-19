한낮 무더위…저녁까지 내륙 곳곳 소나기

전국이 대체로 흐린 가운데 무덥고 습한 날씨가 이어지고 있습니다.



저녁까지 내륙 곳곳에는 가끔 소나기가 오겠습니다.



소나기로 예상되는 강수량은 남부지방 5에서 40mm, 중부지방 5에서 20mm 정돕니다.



내일까지 강원영동과 경북북동산지, 경북동해안에는 초속 15미터 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.



한낮 기온은 서울 31도, 광주·대구 35도 등으로 전국이 30도를 웃돌며 어제만큼 덥겠습니다,



남부지방과 동해안 일대를 중심으로 내려진 폭염경보가 중부 일부 지역까지 확대됐습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



내일도 중부지방은 대체로 흐린 가운데 수도권과 강원도에 한때 비가 내리겠고, 남부지방은 구름이 많이 끼겠습니다.



