“키오스크 조작 어려워”…성인 8%, 디지털문해능력 부족

우리나라 성인의 8%가량은 키오스크를 통한 음식 주문 등 일상생활에서 디지털 기기 조작에 어려움을 겪는 것으로 나타났습니다.



교육부는 오늘(19일) 이와 같은 내용이 담긴 ‘제1차 성인 디지털문해능력 조사’ 결과를 발표했습니다.



조사 결과 디지털에 대한 기본적 이해·경험이 부족하고 일상생활에서 디지털 기기 조작에 어려움을 겪는 ‘수준 1’ 성인은 350만 명으로 전체의 8.2% 수준으로 집계됐습니다.



성별 기준으로는 여성의 ‘수준 1’ 인구 비율은 10%로 남성(6.3%)보다 높았고. 학력이나 소득이 낮을수록 상대적으로 ‘수준 1’ 비율이 높은 것으로 조사됐습니다.



연령대별로는 60세 이상 성인에서 ‘수준 1’ 비율이 23.3%까지 올랐습니다.



반면 디지털 기기 사용이 익숙한 18~39세 인구에선 ‘수준 1’ 비율이 0.8%에 그쳤습니다.



지역별로는 농산어촌에 거주하는 성인의 12.7%가 ‘수준 1’에 해당했지만, 중소도시는 8.6%, 서울 및 특·광역시는 6.1%로 상대적으로 비율이 낮았습니다.



디지털에 대한 기본적인 이해와 기기 조작은 가능하지만, 일상생활에 활용하기는 미흡한 ‘수준 2’ 성인은 전체의 17.7%(758만 명), 디지털 기기를 비판적으로 안전하게 활용하기는 부족한 ‘수준 3’ 성인은 21.5%(918만 명)였습니다.



또 전체 성인의 절반가량(52.8%, 2,255만 명)은 디지털 기기를 능숙하게 활용하고 일상생활에서도 다양한 문제를 원활히 해결할 수 있는 ‘수준 4’에 해당됐습니다.



이번 조사는 전국 18세 이상 성인 1만 명을 대상으로 시행한 표본 조사로, 디지털 기본 활용과 정보 활용, 문제해결 능력 등에 대해 조사가 진행됐습니다.



교육부는 이번 조사 결과를 바탕으로 성인 대상 인공지능(AI)과 디지털 평생교육 지원을 강화할 방침입니다.



경로당이나 마을회관 등에서 진행하는 디지털 문해교육 프로그램 ‘한글햇살버스’를 확대하고, 저소득층과 노인 대상 평생교육 이용권을 지원할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



