민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

더불어민주당은 특검의 한덕수 전 총리 소환조사에 헌정을 파괴했던 총리라며 내란 공범 전원을 끝까지 추적하겠다고 밝혔습니다.



국민의힘은 특검의 압수수색 재시도에 맞서 당사 철야 비상대기에 들어갔고, 여야 쟁점 법안 강행 처리 저지에도 나섰습니다.



더불어민주당은 특검에 피의자 신분으로 소환된 한덕수 전 국무총리에 대해 헌정을 파괴하고, 민생을 외면했던 총리라고 비판했습니다.



한 전 총리는 윤석열 전 대통령의 내란 공범이라며, 끝까지 추적해 법과 역사 앞에 세우겠다고 밝혔습니다.



[김병기/더불어민주당 원내대표 : "이제야 모든 퍼즐이 맞춰지고 있습니다. 윤석열이 끝까지 버티며 무사 복귀를 자신했던 이유, 그 뒤에는 한덕수라는 방패막이가 있었던 것입니다."]



민주당은 계엄 선포 이후 임명된 공공기관장만 40명이 넘는다며, 대통령 임기와 기관장 임기를 일치시키는 법 개정안을 9월 정기국회에서 처리하겠다고 예고했습니다.



국민의힘은 특검의 압수수색 재시도에 맞서 송언석 비대위원장 등이 중앙당사에서 비상대기를 이어가고 있습니다.



이재명 정부에 대한 공세 수위도 높였는데, 강선우 인사 참사와 이춘석 게이트, 조국 사면 등 국정 난맥상 중심엔 대통령이 있다고 지적했습니다.



[송언석/국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표 : "이재명 대통령이 아직도 대한민국의 대통령이 아니라 더불어민주당의 당 대표인 것으로 혹시 착각하고 있는 거 아닌가..."]



민주당이 추진 중인 노조법 개정안, 이른바 노란봉투법을 반시장 악법으로 규정하면서, 경영계 우려를 반영해 여야, 노사, 전문가가 참여하는 협의체를 가동하자고 제안했습니다.



국민의힘은 이와 함께 오는 22일 전당대회가 열리는 만큼, 21일로 예고된 본회의 일정을 미뤄줄 것을 국회의장에게 요청했습니다.



한편, 조국혁신당은 광복절 특별사면을 받은 조국 전 대표가 어제 복당 신청서를 냈다며 당원자격심사위원회 등 후속 절차를 진행하겠다고 밝혔습니다.



