이 대통령, ‘케데헌’ 감독 등과 ‘K팝 미래’ 대화
입력 2025.08.19 (12:09) 수정 2025.08.19 (12:15)
이재명 대통령이 넷플릭스 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 감독 메기 강과 걸그룹 트와이스 멤버 지효와 정연 등을 만나 K팝의 현재와 미래 등에 대해 이야기를 나눕니다.
대통령실은 "이 대통령이 내일 오후 5시 아리랑 국제방송에서 방송되는 특별 프로그램에 출연한다"고 밝혔습니다.
대통령실은 "K팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요하다"며 "현장의 목소리와 통찰을 앞으로의 정책 방향 설정에 활용할 계획"이라고 설명했습니다.
