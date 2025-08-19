택시 기사 살해한 뒤 차 몰고 도주한 20대 첫 재판서 혐의 인정

경기 화성에서 택시기사를 살해하고 택시를 몰고 도주하다 행인 2명을 들이받은 20대 남성이 첫 재판에서 자신의 혐의를 모두 인정했습니다.



오늘(19일) 수원지법 형사15부(부장판사 정윤섭) 심리로 열린 A 씨의 살인미수 등 혐의의 재판에서 A 씨 측은 이 사건 공소사실을 전부 인정했습니다.



재판부는 추가 증거 조사 및 피고인 신문을 위해 기일을 한 차례 더 진행하기로 결정했습니다.



다음 재판은 다음달 8일 진행됩니다.



A 씨는 지난 6월 26일 새벽 3시 반쯤 화성시 비봉면에서 택시기사를 살해한 뒤 택시를 훔쳐 타고 도주하다가 행인 2명을 치어 다치게 한 혐의로 기소됐습니다.



목격자 신고를 받고 출동한 경찰은 범행 1시간여 뒤인 오전 4시40분쯤 서울 서초구 방배동에서 A 씨를 검거했습니다.



당시 차 안에서는 범행에 사용한 흉기 3점이 발견됐습니다.



A 씨는 "신변 보호를 위해 소지하고 다녔다"고 말한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 수사기관에서 "택시에 탑승했는데 기사가 길을 제대로 찾지 못하자 다툼이 생겨 범행했다"는 취지로 진술했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



