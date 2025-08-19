사회

검찰, ‘건진법사 관봉권 단서 유실’ 관련 감찰 착수 검토

입력 2025.08.19 (12:10) 수정 2025.08.19 (12:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

검찰이 ‘건진법사’ 전성배 씨의 자택에서 압수한 한국은행 ‘관봉권’의 띠지 등 단서를 잃어버렸다는 KBS 보도와 관련해, 검찰이 감찰에 착수할지 검토하고 있다고 밝혔습니다.

서울남부지검은 “그간에는 (건진법사에 대한) 수사를 하고 있어 감찰하지 않았다”며 “해당 사안이 감찰 대상이 될지 기본적인 사실관계를 확인하고 있다”고 밝혔습니다.

만약 감찰에 들어갈 경우, 서울남부지검 형사1부에서 감찰을 담당할 것으로 예상됩니다.

KBS는 어제, 서울남부지검이 지난해 12월 전 씨의 자택을 압수수색 해 발견한 5,000만 원어치 한국은행 ‘관봉권’의 띠지와 스티커를 분실했다고 보도했습니다.

관봉권 띠지와 스티커에는 현금을 검수한 날짜와 시간, 담당자 코드, 기계 식별 번호, 처리 부서가 적혀 있어 자금의 출처를 추적할 단서가 됩니다.

검찰은 ‘띠지 분실 사실’을 압수수색 한 지 4개월 이상 지난 올해 4월 말에야 알게 된 것으로 파악됐습니다.

분실 사실은 지휘 계통을 거쳐 검찰 상부에 보고됐지만, 규정에 따른 감찰은 이뤄지지 않았습니다.

당시 서울남부지검장이었던 신응석 검사장은 “수사 진행 중에 감찰하는 것은 적절하지 않다고 판단했다”며 “한창 열심히 수사하고 있는데 감찰하는 것 자체가, 잘못하면 수사팀 사기가 떨어지고, 분열될 수 있다”고 설명했습니다.

해당 사건은 대검찰청에도 보고됐지만 대검도 남부지검의 뜻대로 감찰 지시를 하지 않았습니다.

보고라인은 심우정 전 검찰총장과 이진동 전 대검찰청 차장검사인데, 이들은 신응석 검사장과 사건 인지 이후인 지난 달 1일, 나란히 사의를 표명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 검찰, ‘건진법사 관봉권 단서 유실’ 관련 감찰 착수 검토
    • 입력 2025-08-19 12:10:49
    • 수정2025-08-19 12:12:55
    사회
검찰이 ‘건진법사’ 전성배 씨의 자택에서 압수한 한국은행 ‘관봉권’의 띠지 등 단서를 잃어버렸다는 KBS 보도와 관련해, 검찰이 감찰에 착수할지 검토하고 있다고 밝혔습니다.

서울남부지검은 “그간에는 (건진법사에 대한) 수사를 하고 있어 감찰하지 않았다”며 “해당 사안이 감찰 대상이 될지 기본적인 사실관계를 확인하고 있다”고 밝혔습니다.

만약 감찰에 들어갈 경우, 서울남부지검 형사1부에서 감찰을 담당할 것으로 예상됩니다.

KBS는 어제, 서울남부지검이 지난해 12월 전 씨의 자택을 압수수색 해 발견한 5,000만 원어치 한국은행 ‘관봉권’의 띠지와 스티커를 분실했다고 보도했습니다.

관봉권 띠지와 스티커에는 현금을 검수한 날짜와 시간, 담당자 코드, 기계 식별 번호, 처리 부서가 적혀 있어 자금의 출처를 추적할 단서가 됩니다.

검찰은 ‘띠지 분실 사실’을 압수수색 한 지 4개월 이상 지난 올해 4월 말에야 알게 된 것으로 파악됐습니다.

분실 사실은 지휘 계통을 거쳐 검찰 상부에 보고됐지만, 규정에 따른 감찰은 이뤄지지 않았습니다.

당시 서울남부지검장이었던 신응석 검사장은 “수사 진행 중에 감찰하는 것은 적절하지 않다고 판단했다”며 “한창 열심히 수사하고 있는데 감찰하는 것 자체가, 잘못하면 수사팀 사기가 떨어지고, 분열될 수 있다”고 설명했습니다.

해당 사건은 대검찰청에도 보고됐지만 대검도 남부지검의 뜻대로 감찰 지시를 하지 않았습니다.

보고라인은 심우정 전 검찰총장과 이진동 전 대검찰청 차장검사인데, 이들은 신응석 검사장과 사건 인지 이후인 지난 달 1일, 나란히 사의를 표명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
민정희
민정희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

[속보] 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.