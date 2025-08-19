하마스, 새 휴전안 동의…앰네스티 “이스라엘, 가자 주민 고의로 굶겨”

동영상 고정 취소

이스라엘과 하마스 전쟁도 새 휴전안이 나왔고 하마스가 이에 동의하며 휴전에 대한 기대가 커지고 있습니다.



이런 가운데 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다는 인권 단체 주장이 제기됐습니다.



박석호 기자입니다.



[리포트]



중재국인 이집트와 카타르가 제안한 새로운 휴전안에 하마스가 동의했습니다.



하마스 고위 인사는 현지 시각 18일 소셜미디어를 통해 전쟁의 불길이 꺼지기를 기도한다며 새로운 제안에 동의한다고 밝혔습니다.



이 제안은 60일 간의 교전 중단, 가자지구에 억류 중인 생존 인질 10명과 시신 18구 석방 등을 담고 있습니다.



또 가자지구 구호품 반입을 위해 이스라엘군이 병력을 옮기고, 팔레스타인 수감자 200명과 전쟁포로 1,500명을 풀어주는 내용도 포함됐습니다.



중재국 이집트는 전쟁이 끝나면 국제 연합군의 가자 주둔을 돕겠다며 가자지구 안전보장도 시사했습니다.



[바드르 압델라티/이집트 외무장관 : "가자지구의 일정 구역에 국제 연합군이 배치되는 것을 도울 준비가 돼 있습니다."]



이스라엘도 새로운 휴전안을 전달받았지만, 아직 공식 입장은 내놓지 않고 있습니다.



다만 네타냐후 이스라엘 총리는 가자시티를 점령하겠다는 자신의 강경 대응 때문에 하마스가 휴전안을 수용한 것이라고 주장했습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : "저도 뉴스를 봤습니다. 거기서 받은 인상은 하마스가 엄청난 압박을 받고 있다는 겁니다."]



이런 가운데 인권 단체인 국제앰네스티는 이스라엘이 가자지구 주민을 고의로 굶기고 있다고 진단했습니다.



[아민 아부/가자지구 주민 : "숨지는 사람, 다치는 사람, 좀 보세요. 저는 50살이고 구호품 받으려고 3km를 뛰어왔는데 아무것도 건진 게 없어요."]



앰네스티는 가자지구 병원 관계자와 피란민 인터뷰를 토대로 이런 보고서를 작성했지만, 이스라엘은 가자지구에서 영양실조는 발생하지 않았다는 입장입니다.



KBS 뉴스 박석호입니다.



영상편집:김신형/자료조사:김나영



