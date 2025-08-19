뉴스 12

‘마트 흉기 살인’ 김성진 1심 무기징역…“피해자 공포 극심”

입력 2025.08.19 (12:18) 수정 2025.08.19 (13:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

사망보험금 쪼개서 연금으로 받기, 10월부터 개시

사망보험금 쪼개서 연금으로 받기, 10월부터 개시
[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 전부 유실

[단독] 검찰, 건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 전부 유실

다음
[앵커]

서울의 한 마트에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명을 다치게 한 김성진에게 1심 법원이 무기징역을 선고했습니다.

재판부는 "피해자들이 느꼈을 공포감은 극심했을 것으로 보인다"며 타인의 생명을 해치면 반드시 대가를 치러야 한다고 밝혔습니다.

민정희 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 4월 서울 미아동의 한 마트에서 일면식 없는 여성들에게 흉기를 휘두른 32살 김성진.

당시 60대 여성 1명이 숨졌고, 또 다른 여성 1명이 다쳤습니다.

서울북부지법은 오늘 살인과 살인미수 혐의로 재판에 넘겨진 김성진에게 무기징역을 선고했습니다.

또 김 씨가 다시 범행할 위험이 있다며 30년간 위치추적 전자장치를 부착할 것을 명령했습니다.

재판부는 "무방비 상태로 급작스럽게 공격받은 피해자들이 느꼈을 공포심과 무력감은 매우 극심했을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.

그러면서 김 씨가 "우리 사회의 구성원들로 하여금, '도심 한복판에서 아무런 이유 없이 살인 범행의 대상이 될 수 있다'는 공포와 불안감에 휩싸이게 했다"며 "사람의 생명을 해치면 그에 따른 대가를 치른다는 원칙을 천명해야 한다"고 강조했습니다.

김 씨는 당시 미아역 인근 마트에서 진열돼 있던 흉기를 휘둘러 60대 여성을 살해하고, 다른 40대 여성도 살해하려다 피해자가 애원하자 미수에 그친 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

김 씨는 범행 전 CCTV를 보며 극우 성향 온라인커뮤니티인 '일간베스트' 인증 자세를 취하고, 진열된 술을 마시는 모습도 확인됐습니다.

경찰은 김 씨에 대한 검사 결과, 사이코패스에 해당한다고 밝힌 바 있습니다.

앞서 검찰은 결심 공판에서 김 씨가 교화되거나 인간성을 회복할 가능성을 기대하기 어렵다며 사형을 구형했습니다.

KBS 뉴스 민정희입니다.

촬영기자:김영환/영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘마트 흉기 살인’ 김성진 1심 무기징역…“피해자 공포 극심”
    • 입력 2025-08-19 12:18:54
    • 수정2025-08-19 13:12:16
    뉴스 12
[앵커]

서울의 한 마트에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명을 다치게 한 김성진에게 1심 법원이 무기징역을 선고했습니다.

재판부는 "피해자들이 느꼈을 공포감은 극심했을 것으로 보인다"며 타인의 생명을 해치면 반드시 대가를 치러야 한다고 밝혔습니다.

민정희 기자가 보도합니다.

[리포트]

지난 4월 서울 미아동의 한 마트에서 일면식 없는 여성들에게 흉기를 휘두른 32살 김성진.

당시 60대 여성 1명이 숨졌고, 또 다른 여성 1명이 다쳤습니다.

서울북부지법은 오늘 살인과 살인미수 혐의로 재판에 넘겨진 김성진에게 무기징역을 선고했습니다.

또 김 씨가 다시 범행할 위험이 있다며 30년간 위치추적 전자장치를 부착할 것을 명령했습니다.

재판부는 "무방비 상태로 급작스럽게 공격받은 피해자들이 느꼈을 공포심과 무력감은 매우 극심했을 것으로 보인다"고 밝혔습니다.

그러면서 김 씨가 "우리 사회의 구성원들로 하여금, '도심 한복판에서 아무런 이유 없이 살인 범행의 대상이 될 수 있다'는 공포와 불안감에 휩싸이게 했다"며 "사람의 생명을 해치면 그에 따른 대가를 치른다는 원칙을 천명해야 한다"고 강조했습니다.

김 씨는 당시 미아역 인근 마트에서 진열돼 있던 흉기를 휘둘러 60대 여성을 살해하고, 다른 40대 여성도 살해하려다 피해자가 애원하자 미수에 그친 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

김 씨는 범행 전 CCTV를 보며 극우 성향 온라인커뮤니티인 '일간베스트' 인증 자세를 취하고, 진열된 술을 마시는 모습도 확인됐습니다.

경찰은 김 씨에 대한 검사 결과, 사이코패스에 해당한다고 밝힌 바 있습니다.

앞서 검찰은 결심 공판에서 김 씨가 교화되거나 인간성을 회복할 가능성을 기대하기 어렵다며 사형을 구형했습니다.

KBS 뉴스 민정희입니다.

촬영기자:김영환/영상편집:양다운
민정희
민정희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여<br>…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.