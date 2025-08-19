[오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기

동영상 고정 취소

이 시각 서울의 하늘에는 구름이 많이 지나고 있고 체감온도가 32도 안팎까지 올라 후텁지근합니다.



오늘 오전 경기 동부 등 일부 내륙에 폭염 경보가 확대됐고 일부 강원 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다.



오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주와 삼척 35도, 경주는 36도까지 올라 덥겠습니다.



8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 여전합니다.



한낮에는 30도를 웃도는 폭염이, 밤에는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.



특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.



오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.



대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.



한편, 강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!