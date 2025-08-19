뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기

입력 2025.08.19 (12:28) 수정 2025.08.19 (13:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] 북한강 곳곳 부유물과 쓰레기 ‘둥둥’…제거 골치

[기후는 말한다] 북한강 곳곳 부유물과 쓰레기 ‘둥둥’…제거 골치
[뉴스12 헤드라인]

[뉴스12 헤드라인]

다음
이 시각 서울의 하늘에는 구름이 많이 지나고 있고 체감온도가 32도 안팎까지 올라 후텁지근합니다.

오늘 오전 경기 동부 등 일부 내륙에 폭염 경보가 확대됐고 일부 강원 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다.

오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주와 삼척 35도, 경주는 36도까지 올라 덥겠습니다.

8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 여전합니다.

한낮에는 30도를 웃도는 폭염이, 밤에는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.

특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.

오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.

대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.

한편, 강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-19 12:28:46
    • 수정2025-08-19 13:00:57
    뉴스 12
이 시각 서울의 하늘에는 구름이 많이 지나고 있고 체감온도가 32도 안팎까지 올라 후텁지근합니다.

오늘 오전 경기 동부 등 일부 내륙에 폭염 경보가 확대됐고 일부 강원 산지를 제외한 전국에 폭염특보가 발효 중입니다.

오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주와 삼척 35도, 경주는 36도까지 올라 덥겠습니다.

8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 여전합니다.

한낮에는 30도를 웃도는 폭염이, 밤에는 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타나겠습니다.

특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.

오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.

대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.

한편, 강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여<br>…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.