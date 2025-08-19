사회

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

입력 2025.08.19 (12:41) 수정 2025.08.19 (13:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

오늘(19일) 오전 10시 50분 쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 인근 경부선 철로에서 동대구를 출발해 진주 방면으로 향하던 무궁화 열차에 선로 작업자들이 치이는 사고가 발생했습니다.

이번 사고로 수해지역 비탈면 안전점검을 위해 이동중이던 구조물 안전점검 업체와 코레일 직원 등이 열차에 부딪혀 심정지 2명, 중상자 4명, 경상자 1명이 발생했습니다.

소방과 경찰은 인력 60여 명을 파견하고, 소방 헬기도 동원해 부상자를 이송하고 있습니다.

현재 해당 노선의 열차 운행은 중단된 가운데, 소방과 경찰은 정확한 사고 규모를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
    • 입력 2025-08-19 12:41:38
    • 수정2025-08-19 13:33:47
    사회
오늘(19일) 오전 10시 50분 쯤 경북 청도군 화양읍 삼신리 인근 경부선 철로에서 동대구를 출발해 진주 방면으로 향하던 무궁화 열차에 선로 작업자들이 치이는 사고가 발생했습니다.

이번 사고로 수해지역 비탈면 안전점검을 위해 이동중이던 구조물 안전점검 업체와 코레일 직원 등이 열차에 부딪혀 심정지 2명, 중상자 4명, 경상자 1명이 발생했습니다.

소방과 경찰은 인력 60여 명을 파견하고, 소방 헬기도 동원해 부상자를 이송하고 있습니다.

현재 해당 노선의 열차 운행은 중단된 가운데, 소방과 경찰은 정확한 사고 규모를 조사하고 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
류재현
류재현 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 <br>세 번째 소환조사

[속보] 김건희 여사, 특검 사무실 도착…구속 후 세 번째 소환조사
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 <br>TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’

[단독] ‘이태원 참사 합동 조사 TF’ 발족…조사 대상 두고 ‘잡음’
대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”

대통령실 “‘김대중-오부치 선언’ 넘는 합의, 기대할 부분 있을 듯”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.