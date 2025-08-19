청도서 무궁화호 열차에 선로주변 작업자 7명 치여…“2명 사망”

오늘(19일) 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생했습니다.



코레일, 경찰 등에 따르면 이번 사고로 해당 선로 인근 비탈면에서 구조물 육안 점검 등을 하던 코레일 및 외부 업체 소속 작업자 7명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌습니다.



이 가운데 2명이 사망한 것으로 알려졌습니다.



사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며, 탑승객 가운데 부상자 등이 발생했는지는 아직 알려지지 않고 있습니다.



현재 사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행 중인 까닭에 일부 열차 운행이 지연되고 있습니다.



코레일 측은 “최근 청도 지역에 비가 많이 와 시설물 점검을 하던 중이었다“며 ”정확한 사고 경위를 조사 중“이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



