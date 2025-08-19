매출 늘었지만, 식당 주인은 ‘한숨’…중국, 보조금 출혈 경쟁

동영상 고정 취소

중국 외식 배달 플랫폼들의 보조금 지원 경쟁이 치열해지면서 가맹점들 피해가 커지고 있습니다.



[리포트]



후난성 창사의 한 음식점, 올봄부터 배달 주문이 많아져 주방은 눈코 뜰 새가 없습니다.



매출은 늘었지만 음식점 관계자는 한숨만 짓습니다.



[취웨이/음식점 관계자 : "한 플랫폼을 통해서만 하루에 200건 넘는 주문이 들어와요. 주문 숫자는 많은데, 돈은 벌지 못하고 있어요."]



왜 이런 일이 벌어졌을까?



주요 외식 배달 플랫폼들이 고객 유치를 위해 소비자들에게 보조금을 지원하는데, 이 보조금 갈수록 그 액수가 커지고 있습니다.



메이퇀과 어러마 등 중국 내 주요 외식 배달업체들이 쏟아부은 보조금은 올 상반기에만 우리 돈 수천억 원에 이르는 수준입니다.



그런데 그 부담의 상당 부분이 가맹점인 음식점들에 전가된 겁니다.



외식 배달 업계의 출혈 경쟁이 심각해지자 급기야 지난달 중국 정부가 나서 업체들에 보조금 경쟁을 중단하라고 직접 요구한 상황입니다.



KBS 월드 뉴스입니다.



