[오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기

8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 더 강해졌습니다.



오늘 오전 경기 동부 등 내륙 지역에 폭염 경보가 확대된 가운데 전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 발효 중입니다.



당분간 한낮에는 최고 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 올라 덥겠고 밤더위도 이어지겠습니다.



특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.



대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.



중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.



오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.



강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주 35도, 경주는 36도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.



내일 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 내륙과 산지에는 비가 조금 내리겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:김유진



