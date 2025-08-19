뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기

입력 2025.08.19 (12:59) 수정 2025.08.19 (13:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

코스피 3,166.98 코스닥 792.85

코스피 3,166.98 코스닥 792.85
클로징

클로징

다음
8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 더 강해졌습니다.

오늘 오전 경기 동부 등 내륙 지역에 폭염 경보가 확대된 가운데 전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 발효 중입니다.

당분간 한낮에는 최고 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 올라 덥겠고 밤더위도 이어지겠습니다.

특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.

대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.

오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.

강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.

오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주 35도, 경주는 36도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.

내일 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 내륙과 산지에는 비가 조금 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 찜통더위 계속…내륙 곳곳 소나기
    • 입력 2025-08-19 12:59:54
    • 수정2025-08-19 13:02:05
    뉴스 12
8월 하순에 접어들었지만 폭염의 기세는 더 강해졌습니다.

오늘 오전 경기 동부 등 내륙 지역에 폭염 경보가 확대된 가운데 전국 대부분 지역에 폭염 경보나 주의보가 발효 중입니다.

당분간 한낮에는 최고 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 올라 덥겠고 밤더위도 이어지겠습니다.

특히 절기 처서가 지난 뒤에도 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠습니다.

대기가 불안정해 오후까지 내륙 곳곳에 소나기가 내리겠습니다.

중부 내륙은 5~20mm, 남부지방은 5~40mm가 예상됩니다.

오늘 중부지방은 흐리겠고 남부지방과 제주도는 구름 많겠습니다.

강원 영동과 경북 북동 산지에는 바람이 강하게 불겠습니다.

오늘 서울의 낮 기온 31도, 광주 35도, 경주는 36도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.

서해상과 남해 서부 해상에는 바다 안개가 짙게 끼겠습니다.

내일 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 내륙과 산지에는 비가 조금 내리겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:김유진
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여<br>…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.