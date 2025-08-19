이정후, 7경기 연속 안타…시즌 타율 0.260

8월 이후 뜨거운 타격감을 과시하는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 7경기 연속 안타를 이어갔다.



이정후는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코 파크에서 열린 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와 방문 경기에 6번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했다.



그는 12일 샌디에이고전부터 7경기에서 모두 안타를 때려냈다.



아울러 8월에 열린 16경기 중 15경기에서 안타를 생산했다.



이정후가 8월 이후 안타를 치지 못한 경기는 11일 워싱턴 내셔널스전, 단 한 경기뿐이다.



8월 이후 타율은 0.339다. 시즌 타율은 0.260(447타수 116안타)을 유지했다.



샌프란시스코는 1회에 샌디에이고 선발 투수 네스토르 코르테스를 난타했다.



홈런 3방을 집중하며 4-0으로 점수 차를 벌렸다.



이정후는 윌머 플로레스의 팀 세 번째 홈런이 나온 뒤 타석에 들어갔고, 코르테스의 바깥쪽 스위퍼를 건드렸다가 투수 앞 땅볼로 물러났다.



이정후는 3회 1사 1루에서 코르테스의 높은 컷패스트볼을 공략했다.



빗맞은 타구는 운 좋게 유격수 키를 넘겨 중견수 앞으로 떨어지는 바가지 안타로 연결됐다.



후속 타선 침묵으로 득점을 기록하진 못했다.



나머지 타석에선 침묵했다.



5회 2사 1루에서 중견수 뜬 공으로 아웃됐고, 4-3으로 쫓긴 8회초엔 선두 타자로 나서 1루 땅볼로 물러났다.



샌프란시스코는 4-3으로 승리해 7연패 뒤 2연승을 거뒀다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



