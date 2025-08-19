통일부 “북한인권보고서 생산하되 비공개”

통일부는 올해 북한인권보고서를 생산하되 외부에 공개하지는 않기로 했다고 밝혔습니다.



통일부 당국자는 오늘(19일) 기자들과 만나 “공개, 비난 위주의 공세적, 개별적 북한인권정책이 북한 주민들의 실질적 인권개선에 미치는 효과는 미미했다고 본다”며 이같이 말했습니다.



이 당국자는 “북한 인권 실태조사를 계속하고 있고 조사 결과 원본이 있는데 어떤 형태로든 내부 자료로 만드는 건 당연하다”며 이 자료는 법무부로 이관돼 보관된다고 설명했습니다.



정부는 2016년 제정된 북한인권법에 따라 북한인권 실태조사를 한 뒤 그 결과를 문재인 정부인 2018년부터 매년 보고서로 만들어왔습니다.



비공개로 제작돼 국회 등에 보고되던 보고서는 윤석열 정부 때인 2023년과 2024년엔 공개 발간됐는데, 올해는 문재인 정부 때처럼 다시 공개하지 않겠다는 것입니다.



앞서 통일부는 북한인권보고서 발간 문제와 관련, “2024년 발간 후 새롭게 수집된 진술이 많지 않다는 점을 고려하고 있다”고 말해 올해 보고서를 발간하지 않을 것으로 예상됐는데 방침이 바뀐 것으로 보입니다.



정동영 통일부 장관은 어제(19일) 국회 외교통일위원회 업무보고에서 ‘앞으로 북한인권보고서를 만들지 않는다는 보도가 있다’는 국민의힘 김건 의원의 지적에 “정확한 보도는 아니다”라고 답한 바 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!