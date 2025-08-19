경기 영화관 7곳서 다회용기 도입

경기도는 도내 영화관 7곳이 내일(20일)부터 다회용기를 사용하기로 했다고 밝혔습니다.



대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등입니다.



관객은 음료 주문 때 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 됩니다.



사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급됩니다.



다음 달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매됩니다.



지난달 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 본 결과 15일 동안 다회용기 8천 개가 사용된 것으로 집계됐습니다.



이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도"라며 "도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]



