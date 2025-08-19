경기 영화관 7곳서 다회용기 도입
입력 2025.08.19 (13:37) 수정 2025.08.19 (13:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경기도는 도내 영화관 7곳이 내일(20일)부터 다회용기를 사용하기로 했다고 밝혔습니다.
대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등입니다.
관객은 음료 주문 때 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 됩니다.
사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급됩니다.
다음 달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매됩니다.
지난달 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 본 결과 15일 동안 다회용기 8천 개가 사용된 것으로 집계됐습니다.
이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도"라며 "도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등입니다.
관객은 음료 주문 때 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 됩니다.
사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급됩니다.
다음 달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매됩니다.
지난달 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 본 결과 15일 동안 다회용기 8천 개가 사용된 것으로 집계됐습니다.
이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도"라며 "도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경기 영화관 7곳서 다회용기 도입
-
- 입력 2025-08-19 13:37:08
- 수정2025-08-19 13:39:30
경기도는 도내 영화관 7곳이 내일(20일)부터 다회용기를 사용하기로 했다고 밝혔습니다.
대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등입니다.
관객은 음료 주문 때 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 됩니다.
사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급됩니다.
다음 달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매됩니다.
지난달 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 본 결과 15일 동안 다회용기 8천 개가 사용된 것으로 집계됐습니다.
이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도"라며 "도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
대상 영화관은 메가박스 미사강변·시흥배곧점, 롯데시네마 안양·안산·센트럴락·안산고잔·광명아울렛점 등입니다.
관객은 음료 주문 때 추가 비용 없이 다회용기로 받을 수 있고 관람 후 지정된 장소에 반납하면 됩니다.
사용된 다회용기는 전문 다회용기 업체의 고온 살균 세척 과정을 거쳐 재공급됩니다.
다음 달 말부터는 팝콘도 다회용기로 판매됩니다.
지난달 메가박스 미사강변·시흥배곧점에서 다회용기를 시범 도입해 본 결과 15일 동안 다회용기 8천 개가 사용된 것으로 집계됐습니다.
이용균 경기도 자원순환과장은 "이번 영화관 다회용기 지원 사업은 일회용품 감축을 위한 실질적인 시도"라며 "도민이 일상에서 일회용품을 줄일 기회를 확대해 나가겠다"고 말했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
-
-
송명희 기자 thimble@kbs.co.kr송명희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.