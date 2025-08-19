사회

경기도, 호우피해 북부 5개 시에 응급복구비 지원

입력 2025.08.19 (13:37) 수정 2025.08.19 (13:38)

경기도는 지난 13~14일 집중호우로 큰 피해를 본 고양·김포·파주·의정부·양주 등 북부 5개 시에 응급복구비 11억 원을 긴급 지원한다고 밝혔습니다.

응급복구비는 시설물 긴급 복구, 잔해물 및 토사 처리, 위험수목 제거, 시설물 보강 및 안전조치 등 긴급조치에 사용됩니다.

복구비 집행 후 남는 보조금은 해당 지역 피해 시설물 방재 성능 보강 등 항구복구비로 사용할 수 있습니다.

도는 20일까지 피해 지자체에 응급복구비 교부를 완료할 방침입니다.

지난 13~14일 경기북부 지역에 시우량 100mm가 넘는 비가 내리면서 1명이 사망하고, 주택 침수 263건, 도로 침수 333건, 도로 사면유실 34건 등의 피해가 난 것으로 잠정 집계됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

  • 경기도, 호우피해 북부 5개 시에 응급복구비 지원
    • 입력 2025-08-19 13:37:19
    • 수정2025-08-19 13:38:50
    사회
송명희
송명희 기자

