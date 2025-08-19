영상K

“이러다 의료기술 명맥 끊긴다” 의사 출신 국회의원의 우려 [이런뉴스]

입력 2025.08.19 (13:37)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

18일 국회 보건복지위원회 보건복지부 등 업무보고에서는 의정 갈등 후속대책 가운데 필수의료 대책에 대한 질의가 잇따랐습니다.

소아청소년과 전문의 출신의 개혁신당 이주영 의원은 "최근 인구 10만의 밀양에서 마지막 응급실 운영이 중단됐다"고 말했습니다.

이어 외과, 산부인과, 소아청소년과, 흉부외과, 응급의학과 등 필수의료 과목의 전공의 미복귀율이 높은 것을 지적하면서 정부의 대책을 따져 물었습니다.

정은경 보건복지부 장관은 "필수의료 인력 확보가 굉장히 어려운 상황으로 구조적인 의료 개혁이 이루어지려면 시간이 걸리기 때문에 그 사이 단기적인 대책이라도 있을지 고민하고 있다"고 말했습니다.

이에 대해 이주영 의원은 "확실한 해결책 혹은 정부의 의지가 분명한 메시지로 나오지 않으면 생각보다 의료 기술의 명맥은 빨리 끊길 것"이라고 했습니다.

또 "1, 2년 사이에 전국의 모든 의국이 공중 분해된다"고 우려했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “이러다 의료기술 명맥 끊긴다” 의사 출신 국회의원의 우려 [이런뉴스]
    • 입력 2025-08-19 13:37:20
    영상K
18일 국회 보건복지위원회 보건복지부 등 업무보고에서는 의정 갈등 후속대책 가운데 필수의료 대책에 대한 질의가 잇따랐습니다.

소아청소년과 전문의 출신의 개혁신당 이주영 의원은 "최근 인구 10만의 밀양에서 마지막 응급실 운영이 중단됐다"고 말했습니다.

이어 외과, 산부인과, 소아청소년과, 흉부외과, 응급의학과 등 필수의료 과목의 전공의 미복귀율이 높은 것을 지적하면서 정부의 대책을 따져 물었습니다.

정은경 보건복지부 장관은 "필수의료 인력 확보가 굉장히 어려운 상황으로 구조적인 의료 개혁이 이루어지려면 시간이 걸리기 때문에 그 사이 단기적인 대책이라도 있을지 고민하고 있다"고 말했습니다.

이에 대해 이주영 의원은 "확실한 해결책 혹은 정부의 의지가 분명한 메시지로 나오지 않으면 생각보다 의료 기술의 명맥은 빨리 끊길 것"이라고 했습니다.

또 "1, 2년 사이에 전국의 모든 의국이 공중 분해된다"고 우려했습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여<br>…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’

한덕수 전 총리 오늘 2차 소환…건진법사 영장 청구 ‘초읽기’
민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”<br>…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”

민주당 “한덕수, 헌정파괴 총리”…국민의힘 “대통령, 아직도 당 대표로 착각”
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.