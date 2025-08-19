임태희 경기교육감, 도의회에 ‘여야정 협치위원회’ 제안

경기도교육청은 임태희 교육감이 ‘경기도교육청·경기도의회 여야정 협치위원회’ 구성과 운영을 제안했다고 밝혔습니다.



임 교육감은 오늘(19일) 도의회 최종현 더불어민주당 대표의원과 이용욱 총괄수석부대표, 백현종 국민의힘 대표의원과 이용호 총괄수석부대표와 수원시 한 음식점에서 가진 조찬 간담회에서 이같이 제안했습니다.



양당 대표단은 도교육청과 도의회의 긴밀한 소통과 협력이 필요하다는 데 공감했습니다.



협치위원회가 구성되면 도교육청과 도의회는 주요 정책과 조례안, 예산안, 사회적 현안 등을 사전에 논의하고 합의점을 찾아가는 구조를 마련할 계획입니다.



앞서 경기도와 도의회는 민선 8기 초반 협치위원회를 구성했으나 유명무실해졌고, 최근 양측이 재가동에 합의했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도교육청 제공]



