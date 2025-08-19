강릉시, 내일부터 수도계량기 50% 잠금 제한급수

극심한 가뭄으로 강원도 강릉시가 내일(20일)부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한 급수에 들어갑니다.



이에 따라 강릉시 주문진읍과 연곡면, 왕산면 지역을 제외한 도심 전역 주민 18만여 명이 제한 급수 영향을 받게 됩니다.



강릉시는 이번 조치로 40% 정도 절수효과를 볼 것으로 기대하고 있습니다.



한편 강릉시 주 상수원인 오봉저수지의 저수율은 오늘(19일) 오전 기준으로 21.8%를 기록했습니다.



다음 달(9월)까지 뚜렷한 비 예보도 없어 오봉저수지의 사용 가능 기간은 25일 정도로 예상됩니다.



강릉시는 앞으로 오봉저수지 저수율이 15% 이하로 떨어지면 계량기를 75% 잠그고, 0%에 이르면 가구당 하루 2리터의 생수를 배부하고 전 지역에 운반급수를 시행할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!