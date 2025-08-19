한낮 무더위…저녁까지 내륙 곳곳 소나기

전국이 대체로 흐린 가운데 무덥고 습한 날씨가 이어지고 있습니다.



남부지방과 동해안 일대를 중심으로 내려졌던 폭염경보는 중부 일부 지역까지 확대됐습니다.



저녁까지 내륙 곳곳에는 가끔 소나기가 오겠습니다.



소나기로 예상되는 강수량은 남부지방 5에서 40mm, 중부지방 5에서 20mm 정돕니다.



강원영동과 경북북동산지, 경북동해안에는 초속 15미터 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.



내일도 수도권과 강원도, 제주도에는 곳에 따라 비 또는 소나기가 내리겠습니다.



아침 기온은 서울과 청주·부산 26도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 31도 등 전국이 30도에서 35도로 오늘과 비슷하겠습니다.



내일 바다의 물결은 남해 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



