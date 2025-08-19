뉴스2

[오후날씨 꿀팁] 당분간 무더위·열대야 이어져요

입력 2025.08.19 (14:09)

폭염이 이어지고 있습니다.

현재 울진은 36.5도, 강릉 35.5도 등 폭염 경보가 내려진 동해안과 남부지방은 35도 안팎까지 올랐습니다.

온열 질환에 계속해서 주의해야 합니다.

대기가 불안정해 현재 중부 내륙 일부지역엔 소나기가 오고 있습니다.

오후에 내륙 지역에선 5에서 최대 40밀리미터의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다.

동해안엔 바람이 강하게 불겠습니다.

낮 기온은 춘천과 대전, 부산 33도 등 더위가 이어지겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 1~2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.

오늘 밤에도 도심과 해안 지역에선 열대야가 나타나겠고, 당분간 한낮엔 더위가 이어지겠습니다.

다만, 내일 수도권과 강원 내륙과 산지엔 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽:김유진

