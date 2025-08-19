정치

김 총리, 북한의 강경태도에 “남북 모두 복합적 메시지 내는 것”

입력 2025.08.19 (14:14) 수정 2025.08.19 (14:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김민석 국무총리는 정부의 대북 유화 정책에도 북한이 강경 대응을 이어가고 있는 것과 관련해 "안보를 단단히 지키면서도, 평화를 조성할 수 있는 메시지도 내도록 노력하고 있다"고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 "어떻게 남북관계에서 단일한 메시지만 내겠느냐"며 이같이 말했습니다.

이어 "우리도 복합적 메시지를 내고 상대도 복합적인 메시지를 내고 있는 것"이라고 덧붙였습니다.

김 총리의 이같은 발언은 한국 정부가 군사 훈련을 하면서 평화 의지를 강조하는 것처럼 북한 역시 복합적인 신호를 보내고 있다는 점을 강조한 것으로 풀이됩니다.

김 총리는 "새 정부가 출범하고 1년, 국가의 명운과 진로가 결정될 것"이라면서 "국민적 공감대를 바탕으로 민관의 역량을 결집해야 한다"고 강조했습니다.

최근 정부 지지율 하락 추세와 관련해선 "국민이 국민주권정부에 바란 것은 내란을 극복하고, 중도·실용의 관점에서 민생경제를 살리라는 것"이라며 "그것을 일관되게 시행해 가는 것 외에 다른 왕도는 없다"고 답했습니다.

특히, 한덕수 전 총리의 특검 출석을 언급하며 "총리직의 책임감이 크다는 생각을 많이 했다"고 말했습니다.

지난달 4일 취임한 김 총리가 언론을 상대로 공식 간담회를 연 것은 이번이 처음으로, 업무를 시작한 지 47일 만입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김 총리, 북한의 강경태도에 “남북 모두 복합적 메시지 내는 것”
    • 입력 2025-08-19 14:14:21
    • 수정2025-08-19 14:39:16
    정치
김민석 국무총리는 정부의 대북 유화 정책에도 북한이 강경 대응을 이어가고 있는 것과 관련해 "안보를 단단히 지키면서도, 평화를 조성할 수 있는 메시지도 내도록 노력하고 있다"고 밝혔습니다.

김 총리는 오늘 정부서울청사에서 열린 기자간담회에서 "어떻게 남북관계에서 단일한 메시지만 내겠느냐"며 이같이 말했습니다.

이어 "우리도 복합적 메시지를 내고 상대도 복합적인 메시지를 내고 있는 것"이라고 덧붙였습니다.

김 총리의 이같은 발언은 한국 정부가 군사 훈련을 하면서 평화 의지를 강조하는 것처럼 북한 역시 복합적인 신호를 보내고 있다는 점을 강조한 것으로 풀이됩니다.

김 총리는 "새 정부가 출범하고 1년, 국가의 명운과 진로가 결정될 것"이라면서 "국민적 공감대를 바탕으로 민관의 역량을 결집해야 한다"고 강조했습니다.

최근 정부 지지율 하락 추세와 관련해선 "국민이 국민주권정부에 바란 것은 내란을 극복하고, 중도·실용의 관점에서 민생경제를 살리라는 것"이라며 "그것을 일관되게 시행해 가는 것 외에 다른 왕도는 없다"고 답했습니다.

특히, 한덕수 전 총리의 특검 출석을 언급하며 "총리직의 책임감이 크다는 생각을 많이 했다"고 말했습니다.

지난달 4일 취임한 김 총리가 언론을 상대로 공식 간담회를 연 것은 이번이 처음으로, 업무를 시작한 지 47일 만입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
서지영
서지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
경북 청도서 무궁화호 열차에 <br>선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서

한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.