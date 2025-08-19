가수 이승환, 30일부터 서울서 35주년 앙코르 콘서트

가수 이승환이 데뷔 35주년 앙코르 콘서트를 개최합니다.



공연 제작사 블리스이엔티는 가수 이승환이 오는 30일부터 이틀 동안 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 데뷔 35주년 투어 '헤븐'(HEAVEN) 앙코르 콘서트를 진행한다고 밝혔습니다.



이번 공연은 지난해 11월부터 전국 각지에서 진행한 35주년 기념 투어 콘서트 '헤븐'의 앙코르 공연입니다.



이승환은 이번 무대에서 히트곡 '천일동안'을 비롯해 '세상에 뿌려진 사랑만큼', '내게' 등 35년 활동을 아우르는 대표곡을 선보일 예정입니다.



공연 제작사는 무대 디자인부터 조명, 음향 연출 등 전 과정을 이승환이 직접 총괄했다며, 관객과 함께 웃고 뛰는 '참여형 무대'로 꾸며진다고 설명했습니다.



이승환은 지난 1989년 1집 앨범 'B.C 603'으로 데뷔해 '천일동안', '덩크슛', '그대가 그대를', '어떻게 사랑이 그래요' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 대중의 큰 사랑을 받았습니다.



한편, 이승환은 이번 서울 공연에 이어 경기도 안산과 군산, 목포, 대전, 청주, 이천 등에서 투어 공연을 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 드림팩토리 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!