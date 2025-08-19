김문수 찾아간 전한길…“당원들께 바로잡을 게 있다” [이런뉴스]

동영상 고정 취소

국민의힘 중앙윤리위원회가 전당대회 방해로 물의를 빚은 전한길 씨에게 경징계로 분류되는 '경고' 조치를 내린 바 있는데요.



이에 앞서 송언석 국민의힘 비대위원장은 전 씨의 전당대회 출입을 금지했습니다.



전한길 씨는 18일 오후 서울 여의도 국민의힘 중앙당사를 찾아, 특검 압수수색에 반발해 농성중인 김문수 당 대표 후보를 만났습니다.



이 자리에서 전 씨는 22일 충북 청주에서 열리는 국민의힘 전당대회에 자신의 출입을 허가해줄 것을 요청했습니다.



이에 대해 김문수 후보는 "제가 답할 성질은 아닌 것 같다"고 답했습니다.



전 씨는 "알겠다"면서 "저는 당의 어떤 결정을 늘 따른다"고 말했습니다.



한편, 전 씨는 '전당대회에 앞서 당원들에게 할 말이 있다'면서 자신은 김문수, 장동혁 당 대표 후보 중 누구를 지지한다고 밝힐 수 없는 입장이라고 말했습니다.



자신이 '전한길 뉴스 발행인'으로 '언론인'이기 때문이라고 강조했습니다.



다만, 전 씨는 안철수, 조경태 당 대표 후보에 대해서는 "(두 후보의 주장이) 민주당 주장하고 똑같아 내부 총질이고, 국민의힘 당 대표 후보의 이야기는 아니"라면서, "당원 동지분들이 당 대표 선출하는 날 이를 참고해 투표해 주시면 좋겠다"고 말했습니다.



영상으로 보시죠.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!