흉기 들고 누나 집 찾아간 50대 남성 현행범 체포
입력 2025.08.19 (14:47) 수정 2025.08.19 (15:10)
흉기를 들고 친누나가 사는 집을 찾아간 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
인천 계양경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 50대 남성을 현행범 체포했다고 오늘(19일) 밝혔습니다.
이 남성은 어제(18일) 오후 4시 20분쯤 인천 계양구의 한 아파트 단지에서 테이프로 흉기를 손에 감은 채 돌아다닌 혐의를 받고 있습니다.
주민 신고를 받고 현장에 출동한 경찰은 아파트 단지 입구 쪽에서 남성을 체포했습니다.
이 남성은 경찰에 "누나와 갈등이 있어 찾아왔다"면서도 "해치려던 게 아니라 대화하려 한 것"이라고 진술한 것으로 파악됐습니다.
당시 남성은 술이나 마약에 취해 있던 상태는 아니었던 것으로 조사됐습니다.
경찰 관계자는 "현재 남성을 응급입원 조치했다"며 "구체적인 사건 경위를 파악하고 살인예비죄 적용이 가능한지 검토할 예정"이라고 밝혔습니다.
