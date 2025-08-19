IT·과학

정부, ‘GPS 전파혼신 대비’ 을지연습 해상훈련

입력 2025.08.19 (14:57) 수정 2025.08.19 (15:12)

정부가 오늘(19일) 을지연습을 맞아 GPS 전파 혼신 상황을 가정하고 대응 체계를 점검하는 모의 훈련을 실시했습니다.

GPS 전파 혼신은 GPS가 수신하는 신호보다 높은 세기로 방해 전파를 송출해, 육해공 위치 정보 활용이나 통신·전력·금융 분야의 시간 정보 수신을 방해하는 것을 말합니다.

이번 훈련은 적이 평택항 해상에서 이동하면서 전파 혼신을 시도하는 상황을 가정하고, 이에 따라 좌초한 선박을 구조하는 내용으로 진행됐습니다.

주관부처인 과학기술정보통신부를 중심으로, 국토교통부와 해양수산부, 국방부, 해경청, 합동참모본부와 이동통신사 등이 훈련에 참여했으며, 배경훈 과기정통부 장관은 GPS 전파 혼신 지휘통제소인 중앙전파관리소 전파 종합 관제센터를 찾아 대응 체계를 점검했습니다.

