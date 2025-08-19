“휘트니 휴스턴 이후 29년 만” 케데헌 OST 3곡 동시 빌보드 ‘톱10’ [지금뉴스]

동영상 고정 취소

애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 속 걸그룹 헌트릭스의 노래 '골든'의 인기를 보이그룹 사자보이즈의 노래들이 이어받고 있습니다.



현지시각 18일 미국 빌보드가 홈페이지에 게재한 오는 23일 '핫100' '톱10' 예고 기사에 따르면 사자보이즈의 노래 두 곡이 10위권에 진입했습니다.



어깨춤 챌린지로도 알려진 사자보이즈의 '소다 팝'은 지난주 14위에서 이번 주 10위로 올라서며 10위권에 추가됐습니다.



지난주 8위였던 사자보이즈의 '유어 아이돌'도 4계단 올라 4위를 차지했습니다.



다만, 지난주 '핫100' 1위를 차지했던 헌트릭스 '골든'은 2위로 내려갔습니다.



이로써 케데헌 OST 3곡이 빌보드 '핫100' 10위권에 들어가게 됐습니다.



미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 매기는 빌보드 '핫100'은 스트리밍 데이터, 라디오 방송, 앨범 판매량 데이터를 종합해 집계합니다.



빌보드는 1977년 존 트라볼타 주연의 영화 '토요일 밤의 열기', 1996년 휘트니 휴스턴이 나온 '사랑을 기다리며'에 이어 케데헌이 '핫100'의 '톱10'에 OST 3곡을 동시에 진입시킨 작품이 됐다고 밝혔습니다.



'케데헌'은 지난 6월 공개된 뒤 누적 시청 수 1억 8460만 회를 기록하며 넷플릭스 역대 영화 순위 2위에 올랐고, OST '골든'은 미국 빌보드 '핫100'과 영국 오피셜 차트 '톱 100' 1위를 모두 석권했습니다.



(영상편집: 김기우)



