중대재해 기업대출에도 반영…“재해 건수에 금리 비례”

금융당국이 중대재해 발생 이력의 기업의 대출 조건과도 연계하기로 하고, 금융업계와 구체적인 기준을 마련하기로 했습니다.



권대영 금융위원회 부위원장은 오늘(19일) 관계기관과 함께 ‘중대재해 관련 금융부문 대응 간담회’를 열었습니다.



금융당국은 중대재해 발생이 향후 신용등급과 주가 하락에 영향을 주는 큰 리스크로 보고, 중대재해 다발 기업은 여신 심사를 강화하기로 했습니다.



기업이 신규 대출을 할 때 중대재해 관련 내용을 리스크로 보고 금리와 한도를 결정할 것을 금융업계에 주문했습니다.



또 기존 대출도 중대재해 여부에 따라 만기와 금리를 반영해 갱신하는 쪽으로 방향을 잡았습니다.



금융당국은 정부가 관장하는 정책금융의 대출 조건에 중대재해 관련 기준을 많이 반영하고, 민간 금융기관도 비슷한 방향으로 유도한다는 계획입니다.



다만, 중대재해 발생 이력이 대출 금리나 한도에 구체적으로 얼마나 영향을 줄지에 대한 세부 기준은 앞으로 정해가기로 했습니다.



이와 함께 상장 기업에서 중대재해가 발생할 경우 즉각 공시하는 의무도 신설합니다.



지금은 중대재해로 인해 기업 자산에 5~10% 수준의 변동이 생길 경우에만 공시할 의무가 생기지만, 앞으로는 재해 발생 사실 자체를 의무적으로 공시하도록 할 방침입니다.



