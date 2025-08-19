경제

중대재해 기업대출에도 반영…“재해 건수에 금리 비례”

입력 2025.08.19 (15:02) 수정 2025.08.19 (15:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

금융당국이 중대재해 발생 이력의 기업의 대출 조건과도 연계하기로 하고, 금융업계와 구체적인 기준을 마련하기로 했습니다.

권대영 금융위원회 부위원장은 오늘(19일) 관계기관과 함께 ‘중대재해 관련 금융부문 대응 간담회’를 열었습니다.

금융당국은 중대재해 발생이 향후 신용등급과 주가 하락에 영향을 주는 큰 리스크로 보고, 중대재해 다발 기업은 여신 심사를 강화하기로 했습니다.

기업이 신규 대출을 할 때 중대재해 관련 내용을 리스크로 보고 금리와 한도를 결정할 것을 금융업계에 주문했습니다.

또 기존 대출도 중대재해 여부에 따라 만기와 금리를 반영해 갱신하는 쪽으로 방향을 잡았습니다.

금융당국은 정부가 관장하는 정책금융의 대출 조건에 중대재해 관련 기준을 많이 반영하고, 민간 금융기관도 비슷한 방향으로 유도한다는 계획입니다.

다만, 중대재해 발생 이력이 대출 금리나 한도에 구체적으로 얼마나 영향을 줄지에 대한 세부 기준은 앞으로 정해가기로 했습니다.

이와 함께 상장 기업에서 중대재해가 발생할 경우 즉각 공시하는 의무도 신설합니다.

지금은 중대재해로 인해 기업 자산에 5~10% 수준의 변동이 생길 경우에만 공시할 의무가 생기지만, 앞으로는 재해 발생 사실 자체를 의무적으로 공시하도록 할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중대재해 기업대출에도 반영…“재해 건수에 금리 비례”
    • 입력 2025-08-19 15:02:17
    • 수정2025-08-19 15:09:35
    경제
금융당국이 중대재해 발생 이력의 기업의 대출 조건과도 연계하기로 하고, 금융업계와 구체적인 기준을 마련하기로 했습니다.

권대영 금융위원회 부위원장은 오늘(19일) 관계기관과 함께 ‘중대재해 관련 금융부문 대응 간담회’를 열었습니다.

금융당국은 중대재해 발생이 향후 신용등급과 주가 하락에 영향을 주는 큰 리스크로 보고, 중대재해 다발 기업은 여신 심사를 강화하기로 했습니다.

기업이 신규 대출을 할 때 중대재해 관련 내용을 리스크로 보고 금리와 한도를 결정할 것을 금융업계에 주문했습니다.

또 기존 대출도 중대재해 여부에 따라 만기와 금리를 반영해 갱신하는 쪽으로 방향을 잡았습니다.

금융당국은 정부가 관장하는 정책금융의 대출 조건에 중대재해 관련 기준을 많이 반영하고, 민간 금융기관도 비슷한 방향으로 유도한다는 계획입니다.

다만, 중대재해 발생 이력이 대출 금리나 한도에 구체적으로 얼마나 영향을 줄지에 대한 세부 기준은 앞으로 정해가기로 했습니다.

이와 함께 상장 기업에서 중대재해가 발생할 경우 즉각 공시하는 의무도 신설합니다.

지금은 중대재해로 인해 기업 자산에 5~10% 수준의 변동이 생길 경우에만 공시할 의무가 생기지만, 앞으로는 재해 발생 사실 자체를 의무적으로 공시하도록 할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

[속보] 정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
경북 청도서 무궁화호 열차에 <br>선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”

경북 청도서 무궁화호 열차에 선로 작업자들 치여…“2명 심정지·5명 중경상”
한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서

한덕수 전 총리 2차 소환…김 여사 “내일 불출석” 자필 사유서
“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”

“한미훈련 가장 적대적 의사표명…핵무장 급진적 확대”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.